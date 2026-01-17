Los datos de la financiación de la campaña de María Fernanda Carrascal en la consulta interna del petrismo

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, tuvo una de las campañas más costosas entre los congresistas que se midieron en las consultas del petrismo, en octubre pasado. En total, se gastó un poco más de 160 millones de pesos, aportados en buena parte como crédito por contratistas del Ministerio del Interior. Entre los contribuyentes figuran Juan Pablo Duarte, José Adolfo Rueda, Nataly Jiménez y Carlos Mauricio Gómez, quien además fue su gerente de campaña. Juntos le entregaron a Carrascal 24 millones de pesos. Por otro lado, John Fredy Botero, quien trabaja en Fiducoldex, le aportó cerca de 15 millones de pesos a través de la empresa Prize Lasser, y Sigifredo Vergara, polémico financiador de Carolina Corcho, quien cuenta con una empresa en liquidación, también apoyó a la congresista con 25 millones de pesos.