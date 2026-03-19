María Fernanda Carrascal y Clara López llegaron a Cuba para sumarse al convoy internacional con ayuda humanitaria

Un convoy internacional con ayuda humanitaria para Cuba, que enfrenta una grave crisis económica agudizada por un cerco petrolero de Washington, llegará a La Habana el próximo 21 de marzo.

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal y la senadora y candidata presidencial Clara López se sumaron a esta iniciativa, al ser invitadas por la organización Internacional Progresista.

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“Haré parte de las rondas de conversaciones entre las fuerzas progresistas y populares en un momento clave para la isla. Llegamos junto a mi compañera y senadora Clara López, así como con organizaciones sociales y sindicales, en representación de Colombia”, dijo Carrascal en su cuenta personal de la red social de X.

‘Nuestra América Convoy a Cuba’ es organizado por una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas para entregar ayudas humanitarias.

“Traemos también suministros esenciales, como medicamentos y kits escolares, como un gesto de solidaridad que reafirma que los pueblos son más fuertes que cualquier bloqueo”, detalló la representante.

Durante los próximos días estaré en Cuba, participando en Nuestra América del Convoy a Cuba, invitada por @ProgIntl_ES. Haré parte de las rondas de conversaciones entre las fuerzas progresistas y populares en un momento clave para la isla.



Llegamos junto a mi compañera y… pic.twitter.com/hmFHdDawsE — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) March 19, 2026

Cuba, que tiene 9,6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que la administración de Donald Trump intensifica el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.

“Cuba enfrenta una situación crítica: las restricciones impulsadas por la administración Trump han limitado el acceso a combustible, vuelos e insumos esenciales, profundizando las dificultades del pueblo cubano”, mencionó Carrascal.

Después de bloquear los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, Trump amenazó con aplicar aranceles a países que vendan hidrocarburos a La Habana.

“Aun así, su gente resiste. Y nosotrxs estamos aquí para acompañar, escuchar y sumar, convencidos de que la solidaridad entre los pueblos siempre prevalece”, puntualizó la representante a la Cámara junto a unas fotos en el aeropuerto de La Habana.