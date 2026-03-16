Colapso en Cuba: se registra apagón total en la isla por la escasez del combustible

Cuba sufrió este lunes, 16 de marzo, un apagón generalizado, según indicó la compañía eléctrica nacional, en un contexto de grave crisis en la isla a raíz del bloqueo energético de Estados Unidos.

Los cortes de electricidad se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra casi paralizada desde que la administración de Donald Trump cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

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El corte en el suministro se debió a “una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, dijo la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en la red X.

“Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”, agregó.

#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.



👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/nZq5aakE3Y — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

A inicios de marzo, la isla había sufrido un apagón en dos tercios del territorio, incluida La Habana.

La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

La isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado varios apagones generalizados desde finales de 2024.

Los cubanos soportan además larguísimos cortes programados diarios. La capital cubana ha tenido en los últimos tiempos cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Las luces de un automóvil iluminan una calle durante un apagón general en La Habana el 14 de marzo de 2025. Cuba sufrió otro apagón general el 14 de marzo de 2025, causado por una falla en su sistema eléctrico nacional, según informó el Ministerio de Energía y Minas. (Foto de Yamil LAGE / AFP) Foto: AFP

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Washington alega la “amenaza excepcional” que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

Donald Trump dice que Estados Unidos logrará un acuerdo con Cuba “muy pronto”

La Habana acusa a Trump de querer “asfixiar” la economía de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962 y que en los últimos años ha sufrido un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Cuba desea cerrar un acuerdo con Estados Unidos, que según él se alcanzará “muy pronto”.

El presidente Donald Trump habla en una conferencia de prensa el lunes 9 de marzo de 2026 en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

“Cuba también quiere cerrar un acuerdo, y creo que muy pronto o llegamos a un acuerdo o haremos lo que haya que hacer”, declaró el presidente estadounidense a periodistas a bordo del Air Force One.

“Estamos en conversaciones con Cuba”, añadió, al tiempo que subrayó que “nos ocuparemos de Irán antes que de Cuba”.

Con información de AFP*