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Apagones y escasez de alimentos detonan inusual ataque a sede del Partido Comunista en Cuba

Los hechos ocurrieron en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, a 460 kilómetros de La Habana.

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Redacción Mundo
14 de marzo de 2026, 5:03 p. m.
La gente hace fila en la calle para comprar pan en La Habana, Cuba.
La gente hace fila en la calle para comprar pan en La Habana, Cuba. Foto: AP

Una sede del Partido Comunista, el único autorizado en Cuba, fue asaltada la medianoche del sábado por manifestantes que protestan por los prolongados apagones y la falta de alimentos, un hecho inusual en medio del creciente descontento social en la isla.

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Las protestas suceden cuando el país, de 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la abrupta suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto impuesto por Washington.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, a 460 kilómetros de La Habana. Invasor, uno de los medios oficialistas, informó que como resultado de estos “hechos vandálicos” fueron detenidas cinco personas.

“Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”, precisó el periódico.

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Invasor publicó una foto de una ceremonia de apoyo al gobierno en la sede asaltada, encabezada por los dirigentes del Partido Comunista en Morón y descrita como “un acto de reafirmación revolucionaria”.

“Muchísimas personas”

Dos residentes de Morón con los que AFP conversó por teléfono bajo anonimato, dijeron que la protesta había sido masiva.

Eran muchísimas personas, la gente de verdad ya no puede más”, aseguró uno de los entrevistados, que contó que solamente cuentan con una hora y media diaria de electricidad entre apagones.

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Añadió que en este municipio, de unos 70.000 habitantes, “todos los hoteles, principal fuente de empleo, permanecen cerrados debido a la crisis de combustible y la caída del turismo.

El gobierno cubano anunció un paquete de medidas de emergencia que incluyen el cierre temporal de algunos hoteles y la reubicación de los turistas en unas pocas instalaciones.

“Una de las situaciones que está afectando mucho es la cantidad de personas que se han quedado sin trabajo y casi sin ingresos”, comentó la fuente.

Otro de los residentes en Morón aseguró que la mayoría protestó “de manera pacífica”.

Videos que circulan en redes sociales registraron a personas protestando, el asalto a la institución gubernamental y la quema de bienes en la vía pública.

En otras imágenes también se escuchan gritos de “libertad” y cazuelas sonando.

Según Invasor, “una persona en estado de embriaguez sufrió una caída” y fue llevada a un centro hospitalario, aunque sin vincularla directamente con las protestas.

Oenegés como Justicia11J y Cubalex, que documentan las manifestaciones y detenciones en Cuba desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, alertaron que la lesión de la persona mencionada por la prensa oficial “podría tratarse de una herida de bala”, sin confirmar el origen de los disparos.

“De acuerdo con información revisada por nuestra organización, durante la protesta se escucharon detonaciones en las inmediaciones de inmuebles vinculados a la sede municipal del Partido Comunista”, denunció Justicia11J.

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Manifestantes detenidos

Mientras se agudiza la escasez de combustible, productos básicos y se prolongan los cortes de electricidad, muchos cubanos expresan su descontento público con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a toques de cazuelas en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.

Este sábado, Cubalex denunció que desde el 6 de marzo “al menos 20 personas han sido detenidas por su participación en protestas. Algunos ya han sido liberados, pero de la mayoría se desconoce su estado actual”.

Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”, mientras inició la excarcelación de presos por las manifestaciones del 11J, tras un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.

Según Justicia11J, hasta el viernes existían en Cuba “al menos 760 presos por razones políticas”, incluidos 358 que participaron en las protestas del 11J.

En 2025, hubo un proceso similar de excarcelación por un acuerdo entre Cuba y el Vaticano que permitió la liberación de 553 presos, de los cuales cerca de la mitad fueron presos políticos y el resto presos comunes, según precisaron oenegés de derechos humanos.

*Con información de AFP

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