Mundo

Estados Unidos negocia un histórico acuerdo con Cuba que podría aliviar sanciones y poner fin al régimen de la isla

Según reveló ‘USA Today’, el gobierno de Donald Trump podría anunciar la firma en semanas, en medio de las tensiones con la dictadura.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
9 de marzo de 2026, 9:21 a. m.
Banderas de Estados Unidos y Cuba.
Banderas de Estados Unidos y Cuba. Foto: AP

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría preparando un acuerdo económico con la dictadura de Cuba que podría anunciarse pronto, según reveló el diario estadounidense USA Today, citando a dos fuentes con conocimiento directo de las conversaciones dentro del Gobierno.

De acuerdo con ese reporte, el posible pacto incluiría flexibilizar algunas restricciones para que ciudadanos estadounidenses viajen a La Habana, una medida que el mandatario podría adoptar sin necesidad de aprobación del Congreso.

Donald Trump sugiere una posible “toma de control amistosa” de Estados Unidos en Cuba

Aunque los detalles del acuerdo aún no son públicos, las conversaciones habrían abordado un paquete más amplio de cambios políticos y económicos en la isla, incluyendo acuerdos en sectores estratégicos como puertos, energía y turismo, así como la eventual eliminación de algunas sanciones impuestas a La Habana.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, vive una gran presión por cuenta del mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

Al mismo tiempo, el esquema negociado por el Gobierno de Estados Unidos permitiría la permanencia de la familia Castro en la isla, lo que sugiere que Washington estaría explorando una transición política gradual en lugar de una ruptura abrupta con el actual sistema. Este enfoque apunta a impulsar cambios en Cuba mediante acuerdos económicos y presión estratégica, evitando una confrontación directa con el régimen comunista.

Mundo

“Favorita para liderar Colombia”: así analiza Bloomberg el triunfo de Paloma Valencia tras ganar la Gran Consulta por Colombia

Mundo

Vladímir Putin sienta su posición tras la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

Mundo

Movilizaciones del 8-M: “No a la guerra” en las marchas por el Día de la Mujer

Mundo

Israel anuncia ataque contra “infraestructura del régimen” en centro de Irán

Mundo

Nuevo ataque de EE. UU. a embarcación narco en el Pacífico deja 6 muertos

Mundo

Estados Unidos ordena la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita tras ataques de Irán

Estados Unidos

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Mundo

Él es Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, bajo la presión de Estados Unidos

Mundo

Guerra en Oriente Medio se intensifica: Irán lanza misiles contra Israel y advierte meses de combate; Trump amenaza al próximo líder

Deportes

Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Uno de los aspectos más sensibles del acuerdo, según la información publicada por USA Today, es que las discusiones contemplan una posible “vía de salida” para el presidente cubano Miguel Díaz‑Canel, con quien el presidente Donald Trump mantiene una dura confrontación por el futuro de la isla, tras más de 60 años de régimen.

Nuevo apagón masivo en Cuba despierta alertas por el estado de la isla. Dos tercios del país quedaron a oscuras
Donald Trump y la bandera de Cuba
Donald Trump sigue en su estrategia para la caída del régimen de Cuba. Foto: Getty Images / AP

El eventual acuerdo se produce en un momento de fuerte presión de Washington sobre los aliados de La Habana en la región. Tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela, analistas consideraban que Cuba podría convertirse en el siguiente objetivo de una ofensiva para provocar un cambio de régimen.

Cuba da un giro histórico y permitirá, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas

Sin embargo, el reporte citado de USA Today indica que la Casa Blanca estaría apostando por una estrategia distinta, al intentar negociar transformaciones económicas que prioricen intereses estadounidenses, en lugar de impulsar un derrocamiento directo del Gobierno cubano, marcando una diferencia con el enfoque que ha llevado en Venezuela o Irán.

Más de Mundo

ELECCIONES 2026

“Favorita para liderar Colombia”: así analiza Bloomberg el triunfo de Paloma Valencia tras ganar la Gran Consulta por Colombia

Vladimir Putin y Mojtaba Jamenei

Vladímir Putin sienta su posición tras la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

Mujeres marchan en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cuernavaca, México.

Movilizaciones del 8-M: “No a la guerra” en las marchas por el Día de la Mujer

Esta imagen satelital, proporcionada por Vantor, muestra los daños causados ​​por un ataque aéreo a la base de drones de Ahvaz, Irán, el domingo 8 de marzo de 2026. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP)

Israel anuncia ataque contra “infraestructura del régimen” en centro de Irán

El ataque se llevó a cabo este domingo, 8 de marzo

Nuevo ataque de EE. UU. a embarcación narco en el Pacífico deja 6 muertos

La sede de la embajada estadounidense en Riad, fotografiada el 3 de marzo de 2026, tras ser atacada previamente con drones. Irán respondió a ataques contra objetivos industriales y diplomáticos en Oriente Medio el 3 de marzo, y Washington advirtió a sus ciudadanos que evacuaran toda la región. (Foto de AFP)

Estados Unidos ordena la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita tras ataques de Irán

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Donald Trump Arenceles

Donald Trump reacciona a la subida del precio del petróleo: superó los 100 dólares en medio de tensiones en Irán

(ARCHIVOS) Esta fotografía tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, muestra a Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero de 2026

Él es Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, bajo la presión de Estados Unidos

Noticias Destacadas