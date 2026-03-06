Donald Trump se enfila contra Cuba y asegura que “tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes que “Cuba va a caer dentro de poco”, en una entrevista por teléfono con el canal de noticias CNN en la que destacó los éxitos militares de su segundo mandato, en medio de las operaciones militares que Estados Unidos adelanta junto a Israel contra el régimen de Irán.

“Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”, dijo sobre el gobierno comunista de La Habana. “Quieren hacer un trato, así que voy a poner a (el secretario de Estado) Marco (Rubio) allí y veremos cómo resulta”, añadió en mención al destacado funcionario, hijo de refugiados cubanos por cuenta de la dictadura.

Las relaciones entre Washington y la isla atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas. Tras el derrocamiento y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Estados Unidos exigió y obtuvo del poder interino en Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a su aliada Cuba, poniendo la situación de la isla al límite.

Donald Trump volvió a hablar sobre la posible caída de la dictadura de Cuba. Foto: Getty Images

“Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años. Llevo 50 años observándola, y me ha caído en las manos por mi culpa; ha caído, pero al fin y al cabo ha caído en las manos. Y nos va muy bien”, afirmó Trump a CNN, en referencia a las décadas de gobierno comunista en la isla tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Un día antes, el presidente había asegurado en la Casa Blanca que estaba centrado en la ofensiva lanzada contra Irán la semana pasada, pero que era solo una “cuestión de tiempo” antes de que los cubanos que abandonaron la isla pudieran regresar.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

“Está haciendo un trabajo importante, y el próximo será… queremos ocuparnos de esa Cuba tan especial”, dijo Trump el jueves sobre Marco Rubio. “Está esperando. Pero dice: ‘Terminemos con esto primero’. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas. Si observamos a los países a lo largo de los años, vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido, ocurren cosas malas. No vamos a permitir que nada malo le pase a este país”.

El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población. Amenaza además con asestar un golpe fatal al turismo, la segunda fuente de divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.

*Con información de AFP.