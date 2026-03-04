Mundo

Cuba da un giro histórico y permitirá, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas

La medida se da en medio de la crisis económica que vive la isla tras el fuerte bloque petrolero impuesto por Estados Unidos.

Redacción Mundo
4 de marzo de 2026, 5:48 a. m.
El decreto regula “las asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales”.
El decreto regula “las asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales”. Foto: AP

El gobierno de Cuba, liderado por Miguel Díaz-Canel, autorizó este martes, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa, pero buscará impulsar otros sectores, todo en medio de la crisis que vive la isla.

El decreto ley 114/2025 del Consejo de Estado, que entrará en vigor a inicios de abril, regula “las asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales” para “la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas”, según el texto publicado en la Gaceta Oficial del régimen cubano.

Estas nuevas entidades tendrán autonomía empresarial y pueden determinar el número de empleados y sus salarios, así como abrir establecimientos comerciales en Cuba y en el extranjero, en un intento de abrir más la asfixiada economía de la isla, que permanece bajo estrictos bloqueos de parte de Estados Unidos.

Las señales del deterioro en la isla son cada vez más evidentes. Sus habitantes parecen vivir en un país atascado en el tiempo.
Las señales del deterioro en la isla son cada vez más evidentes. Foto: AFP

Asimismo, podrán realizar todo tipo de actividades, “con excepción de la prestación de servicios de salud y educación o a actividades relacionadas con las instituciones armadas”, añade el texto, subrayando que no están sujetas a los principios de planificación que rigen gran parte de la economía cubana por cuenta de la dictadura socialista.

En 2021, el gobierno cubano autorizó la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas (mypimes), hasta con 100 empleados, en ciertos sectores de la economía, luego de una prohibición de casi seis décadas, siendo este un nuevo episodio de apertura económica de parte de la administración de la isla.

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

Ante las dificultades del Estado para obtener divisas en medio de una crisis económica sin precedentes, marcada por el reforzamiento del embargo estadounidense, la caída del turismo, el fracaso de la reforma monetaria y las debilidades estructurales de las empresas estatales, el sector privado ha ganado terreno en el tejido económico en los últimos años.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, viajará a varios países de Europa y visitará al papa en Italia
El gobierno de Miguel Díaz-Canel tomó la decisión de la nueva apertura económica. Foto: Getty Images / Hector Vivas

Para 2025, las aproximadamente 9.900 empresas privadas del país representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa. Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, representando el 55% del comercio total.

Cuba anuncia la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación de Estados Unidos

En este contexto, Washington, que impone un bloqueo energético de facto a La Habana, ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al gobierno comunista cubano que permanece en el poder desde 1959.

Con información de AFP.

