Cuba arremete contra EE. UU. por ofrecimiento de ayuda humanitaria en medio de tensiones militares: “Groseramente, oportunista”

Donald Trump aseguró que el régimen cubano no va a resistir mucho tiempo.

Redacción Mundo
7 de febrero de 2026, 11:18 p. m.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Donald Trump
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Donald Trump Foto: Getty Images/AP

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó este sábado, 7 de febrero, el ofrecimiento de ayuda humanitaria planteado por Estados Unidos, que ha denunciado tiene “propósitos políticos” y un carácter “groseramente oportunista”.

Rodríguez ha censurado así el “ofrecimiento tardío, limitado y sobrepreciado de ayuda material para un grupo de personas con propósitos políticos, groseramente oportunistas”.

“Lo que define la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y nuestro pueblo es la guerra económica despiadada y prolongada que han experimentado varias generaciones de cubanos. Esa política de agresión y bloqueo debe cambiar”, ha apuntado Rodríguez.

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, AP (Pool AP Photo/Ismael Francisco)
Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, AP (Pool AP Photo/Ismael Francisco) Foto: AP

El Gobierno estadounidense anunció que destinará una ayuda de seis millones de dólares para Cuba, que será gestionada por la Iglesia Católica, en medio de la crisis en la isla ante la falta de hidrocarburos y las amenazas del presidente Donald Trump para forzar una negociación con La Habana.

La ayuda será enviada desde Miami a través de paquetes que, una vez en la isla, serán “entregados por representantes de las parroquias locales”.

Presidente de Cuba invita a Estados Unidos al diálogo “sin presiones”, pero criticó severamente el accionar de Trump

Esta semana, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado “sumamente preocupado” por la situación humanitaria en el país caribeño ante la necesidad de este de importar petróleo, una situación agravada en enero de este año con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del dictador, Nicolás Maduro, lo que supuso también el corte del flujo de hidrocarburos de este país hacia Cuba.

A ello se suma que el inquilino de la Casa Blanca ha advertido de que impondrá nuevos aranceles a todo país que envíe crudo a La Habana, alegando el supuesto apoyo a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras por parte del Ejecutivo cubano, que ha rechazado estas acusaciones.

Cambio en el control del suministro de crudo en Cuba, que durante años dependió de Venezuela.
Cambio en el control del suministro de crudo en Cuba, que durante años dependió de Venezuela. Foto: Composición Semana/ Getty Images

En este nuevo escenario, múltiples países, organizaciones y figuras como el papa León XIV han pedido diálogo, mientras las autoridades chinas han confirmado el envío de ayuda y el Gobierno de México ha asegurado su voluntad de asistir humanitariamente a Cuba.

Por otro lado, el Gobierno de Cuba anunció un plan de medidas de emergencia en los sectores de energía, trabajo, transporte y educación, para enfrentar la crisis energética que sufre la isla por las sanciones de Estados Unidos y “garantizar la vitalidad” del país.

Las políticas de presión de la administración de Donald Trump “nos llevan a aplicar un grupo de decisiones, en primer lugar para garantizar la vitalidad de nuestro país, de los servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo”, dijo el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en un programa de la televisión cubana.

Apagones recientes en La Habana
Apagones recientes en La Habana Foto: AP

Pérez-Oliva Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, destacó que las medidas anunciadas fueron aprobadas este viernes en una reunión del Consejo de Ministros y que buscan “proteger y asegurar los servicios básicos a la población”.

*Con información de AFP y Europa Press.

