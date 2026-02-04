Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, reiteraron este miércoles su compromiso de mantener y profundizar la cooperación con Venezuela y Cuba, pese a las crecientes presiones políticas y económicas de Estados Unidos sobre ambos países, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

Durante una videoconferencia, los líderes “compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba” y expresaron su intención de preservar “el nivel de cooperación con Caracas y La Habana alcanzado por nuestros países”, según dijo Ushakov en una rueda de prensa telefónica.

“Los líderes se pronunciaron a favor de mantener el nivel de cooperación acumulado por nuestros países con Caracas y La Habana”, añadió el asesor, destacando que Moscú y Pekín consideran la relación con ambos socios caribeños como un elemento clave de sus políticas exteriores.

Ambos países rechazaron las acciones del gobierno de Donald Trump contra Cuba y Venezuela. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

El respaldo de Rusia y China se produce en medio de los rezagos de la operación militar de Estados Unidos que llevó a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa. Mientras que simultáneamente ha intensificado medidas contra La Habana, declarando a Cuba como una amenaza para su seguridad nacional.

Rusia y China han rechazado abiertamente estas acciones estadounidenses. Ambos gobiernos han criticado no solo la captura de Maduro, sino también el embargo de Estados Unidos contra Cuba y las recientes restricciones que buscan frenar el suministro de petróleo a la isla, consideradas por Moscú y Pekín como medidas de coerción política.

En la conversación, Putin y Xi también abordaron “la tensa situación en torno a Irán”, y el mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre su reunión reciente con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, celebrada en el Kremlin el 30 de enero.

Ambos presidentes han demostrado una relación de cercanía durante varios años. Foto: AFP

Putin acepta invitación para cumbre en China

En la misma jornada, Ushakov confirmó que Putin aceptó la invitación de Xi para participar en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) que se celebrará en China, lo que marcará su primera asistencia a ese tipo de eventos fuera de la órbita postsoviética desde 2019, excluyendo encuentros en Pekín.

El asesor presidencial ruso explicó que la visita oficial, planeada para la primera mitad de este año, incluirá encuentros bilaterales en paralelo a otras reuniones internacionales, como las de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los Brics, bloques multilaterales donde Rusia y China buscan consolidar su coordinación estratégica.

Putin y Xi también coincidieron en la importancia de establecer mecanismos permanentes de consulta bilateral a través de múltiples canales, con el objetivo de fortalecer su comunicación y responder con mayor agilidad ante posibles amenazas internacionales y desafíos comunes.