Por primera vez, Rusia se refirió a posible asilo a Nicolás Maduro y lanzó una petición a Estados Unidos

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, habló sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron extraídos de Caracas el pasado 3 de enero en una operación llevada a cabo por el ejército estadounidense.

“Su captura se llevó a cabo en flagrante violación de numerosas disposiciones del derecho internacional. Entiendo que la administración estadounidense tiene un enfoque diferente al respecto. Pero nuestro enfoque no cambia”, dijo el funcionario en una entrevista con la agencia rusa de noticias TASS.

“El primer paso, sin el cual todo lo demás queda en pura hipótesis, es la liberación de Maduro y su esposa”, manifestó el viceministro, respondiendo a una pregunta sobre si Rusia estaría dispuesta a conceder asilo a Maduro en caso de ser liberado.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ofreció una entrevista a la agencia TASS. Foto: Getty Images

“Pero como esto (la captura de Nicolás Maduro) ya ocurrió, es necesario insistir en la liberación del presidente venezolano”, afirmó.

“Cuál será la disposición futura es una cuestión aparte. Y simplemente no hay razón para hablar de ello ahora”, añadió Ryabkov.

También aseguró que, desde las primeras horas tras conocerse la información sobre el incidente, Moscú planteó la necesidad de liberar al presidente venezolano. Muchos países de América Latina y el Caribe también se han sumado a estas demandas.

Nicolás Maduro es trasladado a la corte. Foto: Tomada de redes sociales.

El mismo 3 de enero, día de la operación militar en Caracas, Rusia condenó la acción militar y exigió que Washington libere a Nicolás Maduro y a su esposa, después de que el mandatario norteamericano Donald Trump anunciara su captura.

Venezuela es el aliado más importante que tiene Rusia en Sudamérica, aunque el Kremlin no ha llegado a ofrecer asistencia a Caracas en caso de conflicto con Estados Unidos.

“Pedimos firmemente a las autoridades estadounidenses que reconsideren su postura y liberen al presidente legalmente electo del país soberano y a su esposa”, señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Previamente, había denunciado “un acto de agresión armada contra Venezuela [...] profundamente preocupante y condenable”.

Vladímir Putin y Nicolás Maduro eran socios. Foto: AFP

“Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles. La hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios”, sostuvo la cancillería en ese momento.

Previamente, la institución había exigido “una aclaración inmediata de la situación” de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Rusia reafirmó su apoyo a Maduro el mes pasado y es uno de los pocos que felicitó al líder venezolano tras su reelección en 2024, cuya legitimidad fue cuestionada.

