Revelan documento del Pentágono sobre plan de dominio militar para el 2026: estos son los países que menciona

El documento muestra la estrategia y la hoja de ruta en materia de defensa nacional para este año.

Redacción Mundo
24 de enero de 2026, 1:30 p. m.
Donald Trump y el ejército de los Estados Unidos. Esta es la hoja de ruta 2026.
Foto: Getty Images

El ejército estadounidense dará prioridad a proteger el territorio nacional y disuadir a China, mientras brinda un apoyo “más limitado” a sus aliados y pone en primer nivel de su agenda a América Latina, según un documento estratégico del Pentágono publicado el viernes, 23 de enero.

La Estrategia de Defensa Nacional (NDS) de 2026 supone un cambio significativo respecto a políticas anteriores del Pentágono, tanto por su énfasis en que los socios asuman cargas mayores con menos respaldo de Washington, como por su tono más moderado hacia adversarios tradicionales como China y Rusia.

“Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran en la defensa del territorio nacional y el Indo-Pacífico, nuestros aliados y socios en otros lugares asumirán la responsabilidad principal de su propia defensa, con un apoyo crucial pero más limitado por parte de las fuerzas estadounidenses”, señala el documento.

Fuerzas militares de Estados Unidos alinean objetivos para el 2026.
Foto: Getty Images

La anterior estrategia de defensa, que se publicó durante el mandato de Joe Biden, describía a China como el desafío más trascendental para Washington y afirmaba que Rusia representaba una “amenaza aguda”.

El nuevo texto, sin embargo, insta a mantener “relaciones respetuosas” con Pekín, sin mencionar a Taiwán, isla de régimen democrático aliada de Estados Unidos a la que China reclama como propia. Además, describe la amenaza de Rusia como “persistente pero manejable”, que afecta en particular a los miembros orientales de la OTAN.

Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

Tanto la estrategia de Biden como la de Trump señalan que la defensa del territorio nacional es importante, pero sus descripciones de los desafíos que enfrenta Estados Unidos difieren significativamente.

La NDS del gobierno de Trump arremete contra la administración anterior por descuidar la seguridad fronteriza, al señalar que esto derivó en una “inundación de inmigrantes ilegales” y en un tráfico generalizado de narcóticos.

Las detenciones, que ocurrieron poco después de las comparecencias en corte, han suscitado críticas de los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes dicen que la aplicación de la ley en el tribunal socava el debido proceso y disuade a los miembros de la comunidad de buscar protección legal.
Foto: Anadolu via Getty Images

“La seguridad fronteriza es seguridad nacional”, y el Pentágono “priorizará, por tanto, los esfuerzos para sellar nuestras fronteras, repeler formas de invasión y deportar a los inmigrantes ilegales”, añade el documento.

Restaurar el “dominio militar” en América Latina

Durante su gobierno, Biden se centró en China y Rusia, al afirmar que planteaban “desafíos más peligrosos para la seguridad y la seguridad en casa” que incluso la amenaza del terrorismo.

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

Esta hoja de ruta de 2026 tampoco menciona los peligros del cambio climático, que la administración del anterior mandatario estadounidense había identificado como una “amenaza emergente”.

Al igual que la estrategia de seguridad nacional de Trump, publicada el mes pasado, la NDS eleva a América Latina al primer plano de la agenda de Estados Unidos.

El Pentágono “restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental”. “La utilizaremos para proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a terrenos clave en toda la región”, asegura.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, permanecen juntos al final del desfile del Ejército de EE. UU. el 14 de junio de 2025 en Washington, D.C. El Ejército de EE. UU. celebra su 250.º aniversario
Foto: Getty Images

Desde su regreso al cargo el año pasado, Trump ha empleado repetidamente a las fuerzas armadas estadounidenses en América Latina, al ordenar incluso una impactante incursión que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, así como ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas que dejan más de 100 muertos.

Con información de AFP*

