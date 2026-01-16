Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

El regulador estadounidense de aviación alertó este viernes de “actividad militar” en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México, Panamá, Colombia y Ecuador, e instó a extremar la precaución.

La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona “situaciones potencialmente peligrosas”, que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite, y abarca un período de sesenta días.

Estados Unidos está desplazando al menos un portaaviones hacia Oriente Medio a medida que aumentan las tensiones con Irán

Las advertencias emitidas en los Avisos a los Aviadores de Estados Unidos (NOTAM), publicados este viernes, serán vigentes hasta el sábado 17 de marzo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

“Existen riesgos potenciales para las aeronaves a cualquier altitud, incluso durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”, establecen los avisos compartidos por la FAA.

El presidente Donald Trump advirtió el 8 de enero que Estados Unidos iba a “iniciar ataques terrestres” contra los cárteles narcotraficantes, después de haber llevado a cabo ya ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico.

Un discurso congelado y una llamada salvadora: los secretos del día que Gustavo Petro y Donald Trump evitaron una ruptura

“La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico oriental”, dijo un portavoz de la FAA. “Esto comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días”, añadió.

Trump ha señalado varias veces que planeaba incrementar la presión sobre los cárteles tras la treintena de ataques en aguas del Caribe y el Pacífico, iniciados el 2 de septiembre, que provocaron al menos 107 muertos.

Según Trump, esos ataques prácticamente redujeron a cero el tráfico mediante lanchas en la región. La lucha contra el narcotráfico fue la principal causa esgrimida para capturar y sacar de Venezuela al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan en Nueva York juicio por cargos de narcotráfico y otros presuntos delitos.

La FAA anunció alertas a los aeropuertos y los aviones que durarán un par de meses. Foto: Getty Images

Tras esa operación militar, Trump explicó en una entrevista televisiva que su propósito era “empezar a golpear en tierra”. “Los cárteles están controlando México”, dijo Trump.

El diálogo sobre esos posibles ataques es especialmente delicado con el vecino del sur. La presidenta Claudia Sheinbaum presumió este viernes de los logros de su gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico. La mandataria llamó la semana pasada a Trump para reiterar su colaboración, pero también la soberanía territorial mexicana.

Claudia Sheinbaum dijo que mantuvo “una muy buena conversación” con Donald Trump tras las advertencias de los últimos días

Ambos países mantendrán una reunión bilateral de seguridad el 23 de enero, anunció el jueves el Departamento de Estado.

Ese grupo interministerial de seguridad “debe continuar ofreciendo acciones tangibles para fortalecer la cooperación y resultados significativos para luchar contra los cárteles”, indicó un comunicado. Otros países han expresado preocupación, pero ante la presión de Washington optaron por tender la mano.

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Presidencia/AFP

Ese fue el caso del colombiano Gustavo Petro, que tras mantener un duro pulso verbal durante todo 2025 con Trump, acabó también conversando telefónicamente con él e incluso ofreciendo una propuesta de ataques aéreos conjuntos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo considerado “narcoterrorista” por Estados Unidos.

El líder del ELN, Antonio García, ha propuesto a su vez una unión de las guerrillas colombianas para hacer frente a Washington. El ELN opera en la selva entre Colombia y Venezuela.

Estados Unidos anunció al Congreso que se consideraba en “conflicto armado” con los narcotraficantes, lo que ha despertado críticas de legisladores. Este, sin embargo, no consiguió esta semana acotar los “poderes de guerra” del presidente para Venezuela, a causa de la oposición republicana en el Senado.

Con información de AFP.