El pago que confirma US$1.776 libres de impuestos para más de un millón de soldados

El “Warrior Dividend” de U$1.776, entregado en diciembre de 2025 a más de 1,4 millones de militares activos, ahora se confirma oficialmente como libre de impuestos federales, asegurando que llegue íntegro a los beneficiarios.

Un reconocimiento fiscal que protege la totalidad del beneficio recibido por los militares

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro confirmaron la semana del 16 de enero de 2026 que el pago de US$1.776 conocido como “Warrior Dividend”, entregado en diciembre de 2025, no será gravado.

Esto significa que los militares que recibieron este pago no deben incluirlo como ingreso en sus declaraciones de impuestos federales de 2025.

El fondo para este beneficio provino de asignaciones especiales incluidas en la legislación aprobada en 2025, destinada a reconocer el servicio de los miembros activos del ejército y brindar apoyo económico a sus familias. Según los reportes, más de 1.450.000 soldados y reservistas elegibles recibieron el pago antes de fin de año.

Con la temporada de declaraciones de impuestos 2026 comenzando oficialmente el 26 de enero de este año, esta confirmación es crucial para que los soldados y sus familias puedan preparar sus declaraciones correctamente.

Reacciones y respaldo

El presidente Donald Trump destacó el beneficio el 17 de diciembre de 2025, afirmando: “Nadie lo merece más que nuestro ejército. Felicitaciones a todos... Qué diferencia hace un año…

Autoridades del Pentágono y legisladores celebraron la medida. El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, señaló que la confirmación fiscal “asegura que el beneficio llegue íntegro a nuestros combatientes y sus familias”.

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, también destacó que el pago es un reconocimiento tangible al sacrificio de los militares estadounidenses.

Con este pago histórico, el gobierno de EE. UU. no solo busca reconocer el sacrificio diario de los soldados, sino también ofrecer un respiro económico tangible a sus familias.

El “Warrior Dividend” marca un precedente en la forma en que se valoran los servicios militares, y abre la puerta a futuros incentivos que refuercen la estabilidad financiera y el bienestar de quienes defienden al país.

El IRS, por su parte, aclaró que este pago no se incluirá en los ingresos brutos de los contribuyentes, y que los militares no necesitan hacer ajustes adicionales en sus declaraciones de impuestos federales para 2025.

La temporada de declaración de impuestos 2026 comenzó oficialmente el 26 de enero, por lo que esta confirmación llega justo a tiempo para garantizar claridad en el proceso fiscal.

El “Warrior Dividend” no es un programa recurrente, sino un pago único que combina reconocimiento simbólico y beneficio económico directo, y que demuestra cómo el gobierno federal puede aplicar políticas que respalden la estabilidad financiera de quienes sirven al país.

Además, este tipo de medidas generan un precedente para futuros incentivos fiscales destinados a militares y veteranos.