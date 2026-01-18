El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos aseguró que Venezuela es un país “seguro” para que los venezolanos que migraron a su territorio regresen.

La declaración del DHS choca con las alertas del Departamento de Estado y reaviva el debate migratorio

Esta postura choca con las alertas del propio Departamento de Estado, que advierte a los ciudadanos estadounidenses abandonar el país sudamericano por riesgos de violencia e inestabilidad.

Es un dilema que tiene impactos reales en la vida de cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos bajo distintos mecanismos migratorios, como el Temporary Protected Status (TPS).

Según el Miami Herald, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, han utilizado el argumento de que existen condiciones para el retorno de venezolanos como sustento para decisiones migratorias recientes, incluidas deportaciones y retornos voluntarios.

Sin embargo, esa idea choca con la posición oficial del Departamento de Estado, que sigue calificando a Venezuela como un destino de alto riesgo.

Este contraste entre mensajes de dos agencias gubernamentales, ha generado alarma y críticas entre expertos en migración, defensores de derechos humanos y abogados con práctica en casos de asilo y estatus migratorio en Estados Unidos.

Venezuela “segura” para migrantes, pero no para ciudadanos de EE. UU.

La contradicción entre agencias federales genera dudas legales y humanitarias

De manera oficial, el Departamento de Estado mantiene a Venezuela bajo la advertencia Nivel 4: No viajar, la más severa dentro de su sistema de alertas.

En su aviso vigente, la agencia advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen ni permanezcan en el país sudamericano debido al crimen, los disturbios civiles, la detención arbitraria y las deficiencias del sistema de salud.

Incluso recomiendan a quienes aún se encuentren allí que abandonen el país de inmediato, según los avisos citados por el Miami Herald.

Especialistas en derecho migratorio y defensores de derechos humanos señalan que esta contradicción debilita la coherencia del gobierno federal.

Si Venezuela es considerada suficientemente segura para recibir a migrantes deportados o retornados, cuestionan, resulta difícil justificar por qué el mismo gobierno alerta a sus propios ciudadanos para que no pongan un pie en ese territorio.

El propio Miami Herald subraya que la contradicción entre el DHS y el Departamento de Estado no es solo política, sino profundamente humana.

Para muchos migrantes venezolanos, este tipo de declaraciones y advertencias contradictorias plantean un dilema angustiante.

Por un lado, la posibilidad de perder estatus legal en Estados Unidos y, con ello, el acceso al empleo y la vida establecida en comunidades donde residen hace años, empuja a familias a permanecer en situación de incertidumbre legal.

Por otra parte, las circunstancias en Venezuela, hacen que volver a ese país no sea una opción segura para muchos.

Mientras el gobierno de Estados Unidos no unifique su postura, la falta de coherencia oficial mantiene a miles de venezolanos atrapados entre decisiones políticas y una realidad aún marcada por la incertidumbre.