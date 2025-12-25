La temporada de impuestos de 2026 promete ser histórica. Frank Bisignano, director ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), aseguró que los contribuyentes recibirán los reembolsos más altos jamás registrados,

Este fenómeno ha sido impulsado por la reforma fiscal de 2025, errores técnicos en la retención de impuestos y beneficios adicionales para familias y trabajadores.

La expectativa ha generado un debate sobre quiénes se beneficiarán realmente y cuándo podrían llegar estos pagos.

El efecto de la reforma fiscal y las retenciones sin ajustar

El origen de estos reembolsos extraordinarios se encuentra en la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), aprobada en 2025 con efecto retroactivo desde el 1° de enero.

Como el IRS no actualizó inmediatamente las tablas de retención, millones de trabajadores continuaron pagando más impuestos de lo necesario durante 2025. Al presentar sus declaraciones en 2026, este exceso será devuelto en un solo pago, generando montos mucho mayores a los habituales.

Según el Departamento del Tesoro, el total de reembolsos podría alcanzar entre 100.000 y 150.000 millones de dólares, superando ampliamente los registros históricos.

Los analistas estiman que los reembolsos promedio podrían aumentar entre 1.000 y 2.000 dólares por hogar, aunque algunos casos particulares podrían superar estas cifras dependiendo de ingresos, deducciones y créditos fiscales aplicables, como se precisa en el Financial Express.

Por su parte, el CEO del IRS, Frank Bisignano, ha sido enfático sobre la magnitud de los reembolsos de 2026. En sus propias palabras, "probablemente más del 94 % de los estadounidenses de clase media recibirán un impulso... serán los reembolsos más grandes que jamás hayamos visto".

Trump y la narrativa política de los reembolsos

Algunos medios han vinculado estas devoluciones récord a promesas de Donald Trump sobre estímulos y alivios fiscales, reforzando un relato político que enfatiza el “reembolso más grande de la historia” como logro de su agenda.

Sin embargo, los economistas aclaran que la causa real es técnica, derivada de la combinación de la reforma tributaria y el exceso de retención de impuestos, más que de una medida específica decretada por la Casa Blanca.

El mayor impacto se espera para la clase media, familias con hijos, personas mayores y trabajadores con ingresos por propinas o horas extra.

Ellos podrían ver incrementos significativos en sus devoluciones gracias a deducciones y créditos fiscales ampliados, conforme a lo que se informa en medios como Univisión.

Aunque aún no hay un calendario oficial, se espera que la temporada de presentación de declaraciones comience a finales de enero de 2026, con depósitos directos llegando semanas después, posiblemente a mediados o finales de febrero, dependiendo de cada caso.

Si las proyecciones se cumplen, la temporada de impuestos de 2026 marcará un antes y un después para millones de contribuyentes.

Estos reembolsos extraordinarios, resultado de ajustes técnicos y beneficios fiscales ampliados, podrían convertirse en uno de los alivios económicos más visibles frente a la inflación y el alto costo de vida.