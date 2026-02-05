Mundo

Presidente de Cuba invita a Estados Unidos al diálogo “sin presiones”, pero criticó severamente el accionar de Trump

La administración Trump mantiene su postura de bloquear el envío de crudo a la isla.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

5 de febrero de 2026, 5:42 p. m.
Miguel Díaz-Canel invitó al diálogo a Estados Unidos. Foto: Getty Images

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero sin amenazas ni presiones, teniendo en cuenta la crisis energética del país y las constantes amenazas provenientes de la Casa Blanca.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar (…) pero sin presiones ni precondicionamientos”, dijo Díaz-Canel en una alocución para televisión abierta.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, invitó al diálogo a Donald Trump Foto: Getty Images/AP

Según el mandatario cubano, el diálogo tendrá que darse desde “una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación”, y agregó que busca evitar cualquier “injerencia en nuestros asuntos internos”.

Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que la administración Trump capturó al dictador Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Washington ha multiplicado sus amenazas contra la isla y cortó el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla.

Trump firmó el pasado jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una “amenaza excepcional” para su país. Para el lunes, el dirigente republicano aseguró que México, segundo aliado más importante de la isla a nivel petrolero, dejaría de hacer los envíos.

“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos pretende asfixiar la economía de la isla; las medidas han llevado al país a “enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible”.

El mandatario cubano aseguró que apostará por la energía solar para poder ir solucionando paulatinamente la crisis que se está viviendo actualmente en la isla. Según expertos, la energía en Cuba alcanzará aproximadamente para 60 días y ya se están presentando cortes de luz en varias ciudades.

Miguel Díaz-Canel criticó el accionar de Trump contra Nicolás Maduro y apuntó contra la "narrativa imperialista" Foto: AFP

Por otra parte, criticó al mandatario estadounidense, afirmando que la “ofensiva mediática imperial que está intoxicando todos los espacios comunicacionales en el mundo, que está tratando de asesinar reputaciones de los pueblos”, esto en relación con lo ocurrido con Maduro, y complementó diciendo que “no se habla de un secuestro de un presidente, se habla de una captura, todo es ambiguo (…) ¿Quién te da derecho a extraer a un presidente de un país para llevártelo para otro?”.

Y cerró diciendo que la narrativa de la administración Trump está “llena de mentiras, de calumnia, de odio que promueve fracturas, que promueve confusión, que no es decente, es vulgar”.

Por su parte, Trump también ha instado a La Habana a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, e insiste en que ha iniciado conversaciones con altas autoridades de la isla y que estima que culminarían en un acuerdo.

*Con información de AFP

