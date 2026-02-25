El Ministerio del Interior de Cuba informó este miércoles la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense tras un tiroteo con fuerzas de seguridad de la isla en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara.

Según el comunicado oficial, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, “se aproximó” a aguas territoriales cubanas “a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo”. Una unidad de las Tropas Guardafronteras, integrada por cinco efectivos, se acercó para solicitar la identificación de sus ocupantes.

De acuerdo con las autoridades cubanas, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, lo que provocó que el comandante de la embarcación oficial resultara herido. En el intercambio, cuatro tripulantes de la lancha murieron y otros seis recibieron atención médica tras resultar lesionados.

Las autoridades indicaron que ya se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. “Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”, señaló el Ministerio.

El incidente se produce en un momento en que el gobierno estadounidense había levantado parte del bloqueo para permitir la venta de petróleo bajo determinadas condiciones, ante la crisis energética que enfrenta el país caribeño.

“El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP”, anunció el Departamento del Tesoro.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio aclararon posteriormente, ante consultas de “potenciales exportadores”, cuáles son las condiciones permitidas.

El gobierno mexicano envió ayuda humanitaria a Cuba a bordo de dos buques de la Armada de México el 9 de febrero. Foto: Anadolu via Getty Images

“Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias”, explica el texto.

En paralelo, el lunes el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó ante la ONU a Estados Unidos de intentar provocar “una catástrofe humanitaria” en la isla.

Estados Unidos “impone ahora un bloqueo energético y se propone crear una catástrofe humanitaria utilizando como pretexto la absurda aseveración de que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional”, afirmó el canciller durante la Conferencia de Desarme en Ginebra.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

Con información de Europa Press y AFP