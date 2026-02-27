Mundo

Donald Trump sugiere una posible “toma de control amistosa” de Estados Unidos en Cuba

El mandatario asegura que la medida sería una solución a la grave crisis económica y humanitaria que vive la isla.

Redacción Mundo
27 de febrero de 2026, 1:41 p. m.
Donald Trump y la bandera de Cuba
Donald Trump y la bandera de Cuba Foto: Getty Images / AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes, 27 de febrero, que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.

“El Gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró el presidente estadounidense a la prensa al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el miércoles que Cuba necesitaba un “cambio radical”, poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por “razones humanitarias”.

Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla
Donald Trump sigue en su estrategia de presión contra Cuba. Foto: AP / UnoTV / Montaje: Semana

“Cuba necesita cambiar. Necesita cambiar drásticamente porque es su única oportunidad para mejorar la calidad de vida de su pueblo”, declaró Rubio a la prensa.

“Si (las autoridades cubanas) quieren llevar a cabo esas reformas drásticas, que abran el espacio para la libertad económica y, finalmente, política para el pueblo cubano, obviamente a los Estados Unidos les encantaría ver eso”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”: Donald Trump vuelve a poner los ojos en la isla

Estados Unidos bloqueó rápidamente las exportaciones de petróleo del país sudamericano a Cuba, que dependía de su aliado para casi la mitad de sus necesidades. Esta medida provocó una escasez de combustible en la isla, lo que agravó los apagones con los que la población lleva tiempo conviviendo.

Rubio describió la crisis en Cuba como posiblemente la peor desde la revolución de Fidel Castro en 1959, pero afirmó que las autoridades eran las únicas responsables de esa situación.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania.
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también es una ficha clave en la presión contra Cuba. Foto: AP

El bloqueo energético a Cuba desde enero, alegando la “amenaza excepcional” que la isla comunista, ubicada a solo 150 km de la costa de Florida, representa para la seguridad nacional estadounidense. Rubio formuló esas declaraciones en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

Según el Miami Herald, al margen de ese encuentro, funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron el miércoles con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exlíder cubano Raúl Castro. Rodríguez Castro no ocupa ningún cargo oficial en el Gobierno cubano, pero es considerado una figura influyente en la isla.

Cuba anuncia la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación de Estados Unidos

El medio de comunicación Axios ya había informado la semana pasada que Rubio, nacido en Estados Unidos pero de padres cubanos, había estado en contacto con Rodríguez Castro.

*Con información de AFP.

