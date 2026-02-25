Marco Rubio declaró que Cuba tiene que cambiar “drásticamente” tras muerte de cuatro personas que viajaban en una lancha en Florida

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles 25 de febrero que Cuba tiene que cambiar “drásticamente” por el bien de sus habitantes, y responsabilizó al gobierno comunista por la crisis energética que vive la isla.

“Si (las autoridades cubanas) quieren llevar a cabo esas reformas drásticas, que abran el espacio para la libertad económica y, finalmente, política para el pueblo cubano, obviamente a los Estados Unidos les encantaría ver eso”, dijo el secretario de Estado.

Cuba anuncia la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación de Estados Unidos

“El pueblo cubano está sufriendo hoy... quizás más que en cualquier otro momento en la memoria reciente”, añadió Rubio. “Y son las autoridades de allí, y ese gobierno, los responsables de eso. Son ellos quienes han tomado decisiones que han dejado a Cuba vulnerable a la situación en la que se encuentra ahora”.

#EnVideo El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró que su país investigará por su cuenta la muerte de cuatro personas que viajaban en una lancha matriculada en Florida y que fueron abatidas por la Guardia Costera de Cuba. “No voy a especular. Averiguaremos lo que… pic.twitter.com/noE9FuYVub — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 25, 2026

Por su parte, el gobierno cubano denunció que la lancha con matrícula estadounidense interceptada más temprano por guardacostas en aguas territoriales de la isla transportaba a personas armadas que pretendían realizar una “infiltración” desde Estados Unidos con “fines terroristas”.

Cuba informó que cuatro ocupantes de la embarcación murieron y otros seis resultaron heridos durante un intercambio de disparos con guardias fronterizos de la isla.

“Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, informó un comunicado del Ministerio del Interior.

La nota precisa que en la embarcación se incautaron “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

El secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AP

Todos los involucrados “son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta”, precisa en su nuevo comunicado el Ministerio del Interior cubano, que detalla el nombre de los seis heridos y uno de los fallecidos.

Dos de los ocupantes de la lancha figuran en la lista de personas “sometidas a investigaciones penales” y que son buscadas por las autoridades cubanas por “su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión” de “actos de terrorismo” en Cuba o en otros países, precisa la nota.

Las autoridades informaron además que detuvieron a otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos a la isla para facilitar la operación, quien confesó “sus acciones”.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan un nuevo auge de tensión desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la interrupción, por parte de Caracas y bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo a Cuba.

*Con información de AFP