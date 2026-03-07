MUNDO

Donald Trump dice que Cuba “vive sus últimos momentos” y asegura que “están al final del camino”

El mandatario confesó que el régimen cubano está “negociando” con el secretario de Estado.

Redacción Mundo
7 de marzo de 2026, 1:09 p. m.
Donald Trump, presidente de EE.UU.
Donald Trump, presidente de EE.UU. Foto: Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado, 7 de marzo, que Cuba “vive sus últimos momentos”, durante la cumbre “Escudo de las Américas”, en Doral (Florida), a la que invitó a una docena de líderes afines para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es”, declaró el mandatario. “Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo”, añadió.

Trump mencionó asimismo que el gobierno comunista de La Habana estaba “negociando” con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles.

Las relaciones entre Washington y la isla atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas.

Tras el derrocamiento y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Estados Unidos exigió y obtuvo del poder interino en Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a su aliada Cuba.

Donald Trump se enfila contra Cuba y asegura que “tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”

El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.

Por otro lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una alianza de 17 países americanos para “destruir” a los cárteles de narcotraficantes del continente, durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral (Florida) con una docena de mandatarios afines.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (centro), se encuentra con (izq./der.) la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; Santiago Peña, presidente de la República de Paraguay; Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Javier Milei, presidente de Argentina; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana; Nasry Tito Asfura, presidente de Honduras; Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica; José Antonio Kast, presidente electo de Chile; y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azán, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas
“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, declaró Trump ante sus invitados.

“Los líderes de esta región han permitido que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales (...) No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a ayudar”, añadió el mandatario republicano.

“¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos. ¡Piu! Lo mandamos directo a la sala de estar y se acabó el miembro del cártel”.

El presidente Donald Trump espera firmar una proclamación en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
obre el presidente argentino, Javier Milei, su “amigo”, ha destacado que logró “una gran victoria” después de recibir su apoyo. “Estaba varios puntos por detrás y subió como un cohete”, dijo.

Igualmente ha mencionado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele; al de Paraguay, Santiago Peña; al de Ecuador, Daniel Noboa; al de Guyana, Irfan Ali; al de Bolivia, Rodrigo Paz; al de Costa Rica, Rodrigo Chavez, al de República Dominicana, Luis Abinader.

