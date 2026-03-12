Cuba anuncia la liberación de 51 prisioneros, en medio de la expectativa por esperada comparecencia de Miguel Díaz-Canel

Cuba anunció este jueves, 12 de marzo, la liberación anticipada “en los próximos días” de 51 prisioneros como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, según informó la Cancillería de la isla en un comunicado.

El anuncio se produce en un momento de crecientes tensiones entre La Habana y Washington. El Vaticano ha actuado a menudo como mediador y canal de diálogo entre los dos países y tuvo un papel clave en el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 2015.

“En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (...) Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad”, precisa la nota.

En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano(...), el Gobierno de Cuba🇨🇺 ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad.https://t.co/pbIOOnXpbw — Oficina_Prensa (@PrensaCubCol) March 13, 2026

La información, que no menciona los nombres de los beneficiados ni los delitos por los que fueron sancionados, asegura que se trata de prisioneros que han cumplido “una parte significativa de la pena” y “han mantenido buena conducta en prisión”.

Según aseguraron las autoridades, se trata de una “decisión soberana” y una práctica habitual en Cuba que desde hace casi 30 años ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos.

Donald Trump amenaza a Cuba en plena rueda de prensa: “Puede que no sea una toma amistosa”

La Iglesia católica ya abogó antes por la liberación de detenidos en Cuba.

En 2025, el gobierno cubano liberó a 553 presos, por un acuerdo previo con el Vaticano y luego de que el exmandatario de EEUU, Joe Biden (2021-2025), anunciara la eliminación de Cuba de la lista estadounidense de “Estados patrocinadores del terrorismo”.

Marlon Brando Díaz (derecha), encarcelado por su participación en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, saluda a sus familiares tras ser liberado de prisión en La Habana el 16 de enero de 2025. Foto: AFP

Esta medida fue revocada unos días después por actual mandatario estadounidense Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca.

El dirigente cubano, Miguel Díaz-Canel, participará este viernes a las 7:30 de la mañana en un poco habitual diálogo con representantes de la prensa, con el propósito de tratar diversos asuntos relacionados tanto con la realidad nacional como con el panorama internacional, de acuerdo con una nota oficial difundida por el gobierno.

La comparecencia del presidente de Cuba será emitida a través de una cadena nacional de radio y televisión en un horario poco favorable para muchos ciudadanos. A esta dificultad se suma, además, que una parte de la población podría no lograr seguir la transmisión debido a los persistentes cortes del servicio eléctrico.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante la prensa



Mañana, viernes 13/marzo de 2026



Hora: 7:30 am, hora de #Cuba



A través de plataformas digitales de nuestros medios de comunicación y Mesa Redonda. pic.twitter.com/zm0awwAXKN — Embajada de Cuba en El Salvador (@embacubasalva) March 13, 2026

De acuerdo con lo señalado en el comunicado, este intercambio constituye la continuación del realizado el pasado 5 de febrero, ocasión en la que Díaz-Canel respondió interrogantes de periodistas y ofreció valoraciones sobre la compleja situación que atraviesa el país.