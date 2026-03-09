¿Qué lugar ocupa Cuba en la pobreza a nivel mundial? Este es el ranking

La isla caribeña atraviesa una de sus peores crisis en años. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el suministro energético que llegaba desde Venezuela se ha visto afectado, lo que ha agravado la ya delicada situación eléctrica en Cuba.

Tan solo la semana pasada, dos tercios del país —incluida La Habana— quedaron sin electricidad luego de una falla en el sistema energético nacional. El apagón afectó a millones de personas y volvió a evidenciar la fragilidad de la red eléctrica cubana.

El sistema eléctrico de la isla sufre cortes de manera frecuente debido al envejecimiento de la infraestructura, la falta de mantenimiento y la escasez de combustible para las plantas termoeléctricas.

Cuba, con una población cercana a los 9,6 millones de habitantes, ha experimentado varios apagones generalizados desde finales de 2024, lo que refleja la profunda crisis estructural del sector energético.

La Habana, Cuba. Foto: AP

En ese contexto, un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos reveló que el 89% de los ciudadanos de la isla vive en condiciones de pobreza extrema. El informe advierte que millones de cubanos enfrentan serias dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos.

“Los apagones, la crisis alimentaria, el costo de la vida, los bajos salarios y la ineficaz salud pública golpean a millones de cubanos, que ven su vida pasar entre la negación de los problemas, añejos llamados a la resistencia y el eterno culpar a otros por parte de las autoridades”, señaló el Observatorio.

La situación alimentaria también es crítica. Según el mismo estudio, siete de cada diez cubanos han tenido que dejar de desayunar, almorzar o cenar debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos.

Entre las personas mayores de 61 años la situación es aún más grave: ocho de cada diez han tenido que saltarse al menos una comida al día.

En este contexto surge la pregunta sobre cuál es la posición que ocupa Cuba a nivel mundial en términos de pobreza. Aunque no existe un único índice que establezca con exactitud el nivel de pobreza de cada país, uno de los indicadores más utilizados para aproximarse a esta realidad es el Producto Interno Bruto (PIB).

La Habana, Cuba. Foto: AFP

Se estima que la economía cubana genera alrededor de 2.000 millones de dólares anuales, lo que situaría al país aproximadamente en el puesto 59 a nivel mundial según datos del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, debido al hermetismo de los datos oficiales y a la limitada disponibilidad de estadísticas actualizadas, resulta difícil determinar con precisión cuál es la verdadera posición de Cuba en los indicadores globales de pobreza.

En este sentido, si la pobreza de un país se determina únicamente a partir del PIB, el ranking de los diez países más pobres sería el siguiente, según datos del FMI:

Tuvalu

Monserrat

Nauru

Islas Marshall

Kiribati

Palaos

Islas Cook

Anguila

Micronesia

Tonga