¿Está Colombia? Los 15 países con peor calidad de vida del mundo: varios de América Latina aparecen en la lista

Muchos de estos países tienen índices altos de criminalidad y problemas de tráfico.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 1:21 p. m.
Este ranking evalúa las condiciones de vida de los ciudadanos. Foto: Getty Images

La calidad de vida se ha convertido en uno de los indicadores más relevantes para medir el bienestar de una población. Más allá del crecimiento económico, este concepto evalúa qué tan favorable resulta vivir en un país, teniendo en cuenta factores como la seguridad, el acceso a la salud, el poder adquisitivo, la contaminación y el tiempo de desplazamiento.

Por este motivo surge el Índice de Calidad de Vida elaborado por Numbeo. Este se construye a partir de una combinación de variables objetivas y percepciones de los ciudadanos. Para su elaboración se tienen en cuenta ocho factores:

  • Poder adquisitivo
  • Seguridad
  • Calidad del sistema de salud
  • Costo de vida
  • Relación entre el precio de la vivienda y los ingresos
  • Tiempo promedio de desplazamiento
  • Niveles de contaminación
  • Condiciones climáticas

De acuerdo con el ranking 2026, que evalúa a 89 naciones y asigna un puntaje a partir del promedio de estos ocho indicadores, varias de América Latina figuran entre las peor posicionadas del mundo.

En Sudamérica, la distribución del poder se muestra de manera singular en Chile y Bolivia, con Valparaíso, la ‘joya del Pacífico’, siendo un centro legislativo clave.
Muchos países latinoamericanos son mal evaluados por el costo de vida, trafico y inestabilidad política. Foto: Getty Images

En este nuevo listado, Colombia aparece dentro del grupo de los 15 países con menor calidad de vida. Con un índice cercano a los 106 puntos, el país se ubica en la parte baja de la clasificación global, lejos de naciones europeas y de Oceanía que superan ampliamente los 170 puntos.

En el caso colombiano, factores como la percepción de inseguridad, la desigualdad en los ingresos, el alto costo de la vivienda frente a los salarios y los tiempos de movilidad en las grandes ciudades pueden influir en el resultado final.

Además, Colombia obtuvo una de las diez calificaciones más bajas en el índice de tráfico, ubicándose entre las peores del mundo en este apartado.

En el ranking también figuran países como Venezuela, Perú, Brasil y Chile, entre otros. La presencia de varias naciones latinoamericanas evidencia que la región enfrenta retos estructurales en materia de seguridad, estabilidad económica y acceso equitativo a servicios básicos.

Sin embargo, el ranking también evidencia otros casos extremos, como el de Nigeria, que obtuvo una calificación de 0. Además de ubicarse como el peor país en el Índice de Tráfico, aparece en las posiciones más bajas en los demás indicadores evaluados.

Secretaría de Movilidad de Cali comenzó a implementar el ‘Plan Ola Verde’ en los principales corredores viales. No obstante, se observan fuertes trancones el día miércoles, 11 de febrero de 2026, en la vía Cali- Jamundí
Nigeria tiene un Índice de Trafico de 320,27, siendo el peor evaluado. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

De este modo, el ranking de las naciones peor evaluadas son:

  • Nigeria
  • Sri Lanka
  • Bangladesh
  • Venezuela
  • Egipto
  • Filipinas
  • Irán
  • Indonesia
  • Perú
  • Vietnam
  • Líbano
  • Pakistán
  • Kenia
  • Albania
  • Colombia
Sin embargo, estar entre los países con peor calidad de vida no implica que todos sus ciudadanos vivan en malas condiciones, sino que, en promedio, enfrentan mayores dificultades en variables clave para el bienestar.

