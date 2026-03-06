Mundo

Cuba confirma la muerte de uno de los heridos tras el incidente con una lancha de Estados Unidos

Según las autoridades cubanas, la lancha formaba parte de una infiltración armada a la isla.

Cristian Mauricio Patiño Silva

6 de marzo de 2026, 9:24 a. m.
Bote de la Guardia Costera de la isla.
Bote de la Guardia Costera de la isla. Foto: AFP

El gobierno de Cuba reportó la muerte de uno de los heridos durante la supuesta infiltración armada de una lancha con matrícula de Florida la semana pasada, mientras confirma que la investigación avanza con cooperación entre La Habana y Washington.

La fiscalía cubana acusa a los heridos del delito de “terrorismo”. Según las autoridades, los implicados integraban un grupo de 10 personas armadas que las fuerzas cubanas interceptaron el 25 de febrero en aguas territoriales de la isla.

Durante el enfrentamiento con guardafronteras cubanos murieron cuatro tripulantes de la lancha y otros seis resultaron heridos.

En el caso de Roberto Álvarez Ávila, falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas”, lo que aumenta a cinco el número total de fallecidos a causa del incidente, aseguró el Ministerio del Interior en una nota que divulgó la televisión nacional en la noche del jueves.

Aerolínea United Airlines sancionará a pasajeros por no usar auriculares durante el vuelo

Donald Trump se enfila contra Cuba y asegura que “tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”

Quién es Markwayne Mullin, el aliado de Trump elegido para reemplazar a Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional

España envía la fragata “Cristóbal Colón” a Chipre para integrarla en operativo conjunto de defensa contra la guerra

ICE detiene a periodista colombiana que había solicitado asilo político en Estados Unidos

Irán advierte a Estados Unidos que “está preparado para una guerra larga” y que tiene nuevas armas; el mundo en alerta

Nuevos documentos del caso Epstein salpican al presidente Donald Trump con graves denuncias

Durante homenaje al equipo Inter Miami, Trump envió un duro mensaje a Irán y Cuba

Contundente mensaje de Trump desde la Casa Blanca: expuso la pasión de su hijo por Lionel Messi y habló de Pelé

“También va a caer”: Donald Trump confirma próximo objetivo en Latinoamérica en plena entrevista

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

El gobierno cubano afirmó que las investigaciones han aportado “nuevos elementos” que evidencian la participación de “otras personas radicadas en Estados Unidos”.

Según la nota, las autoridades cubanas han mantenido comunicación oportuna con sus contrapartes estadounidenses.

El pasado 2 de marzo de 2026, autoridades de los Estados Unidos trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación”, señaló la fuente.

Ecuador expulsó al embajador de Cuba y a toda la misión diplomática del país, ¿cuáles fueron las razones?

La cooperación “pudiera incluir intercambio informativo de evidencias y otras acciones conjuntas”, precisa la información.

La Habana afirmó que el incidente comenzó cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha para solicitar su identificación. Sin embargo, “desde la embarcación infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, lo que provocó que el comandante de la nave oficial resultara herido.

Cuba ha experimentado diversas intervenciones extranjeras, siendo la más notable la invasión de Bahía de Cochinos en 196.
Cuba ha experimentado diversas intervenciones extranjeras, siendo la más notable la invasión de Bahía de Cochinos en 196. Foto: Getty Images

En la lancha con matrícula estadounidense las autoridades encontraron armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 municiones, según el gobierno de la isla.

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes después del triunfo de la revolución cubana en 1959.

El caso más famoso de intervención armada fue la Invasión de Bahía de Cochinos en 1961, cuando exiliados cubanos entrenados por Estados Unidos intentaron invadir la isla y las fuerzas del gobierno cubano los derrotaron.

Cuba da un giro histórico y permitirá, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas

Posteriormente, las operaciones en la isla disminuyeron significativamente. Sin embargo, el gobierno cubano ha denunciado en repetidas ocasiones supuestas incursiones marítimas o planes de sabotaje organizados desde el exilio.

El incidente ocurre en medio de un aumento de las tensiones con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump dijera que “Cuba caerá (…) Después de 50 años, eso es la cereza del pastel”, en una entrevista con el diario Político.

Con información de AFP

