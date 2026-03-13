Régimen de Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos en medio de la crisis en la isla

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó este viernes que funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos orientadas a resolver las diferencias bilaterales entre ambos países, y precisó que esos contactos iniciales han sido avalados por la máxima estructura del Partido Comunista, el Estado y el gobierno de la isla.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, afirmó Díaz-Canel. “Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”.

El mandatario describió cuatro objetivos concretos de esos intercambios: identificar los problemas bilaterales más graves, encontrar soluciones para esos problemas, determinar la disposición de ambas partes para tomar acciones concretas e identificar áreas de cooperación en materia de seguridad y paz regional.

El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

Las declaraciones llegaron en un momento de máxima presión sobre la isla. El 29 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó aranceles a países que vendan petróleo a la isla, en la medida de presión energética más agresiva en décadas. Algo que el mandatario cubano citó, diciendo que “no ha entrado combustible a Cuba en tres meses”.

A eso se suma la interrupción del suministro venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero, que agravó la crisis energética. Un congresista cubanoamericano reveló además que Estados Unidos mantiene conversaciones con personas del círculo de Raúl Castro, estando este por encima de la figura de Díaz-Canel.

Díaz-Canel fue cuidadoso al enmarcar el alcance del reconocimiento que implican esos contactos. “No ha sido ni es práctica del liderazgo de la Revolución Cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de temas”, advirtió, y calificó el proceso de “muy sensible” y sujeto a un manejo “con seriedad y responsabilidad”.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, confirmó las conversaciones con Estados Unidos. Foto: AFP

El presidente cubano fijó también las condiciones que La Habana exige para avanzar: igualdad entre las partes, respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, soberanía, autodeterminación y apego al derecho internacional. “La parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados”, subrayó.

En ese contexto, Díaz-Canel habló de los precedentes históricos de negociación entre los dos países, todos liderados por Fidel Castro y Raúl Castro, y todos realizados, dijo, “sobre la base de la igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación de sus gobiernos”, cerró en su intervención.