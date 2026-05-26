Habló mujer que halló maleta en la que estaba el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel: entregó escabrosos detalles

Terminó la zozobra para la familia del profesor Kevin Santiago Ángel, quien había sido reportado como desaparecido desde la semana pasada en Bogotá.

El docente de 31 años desapareció en el barrio Gran Colombiano, localidad de Kennedy, y su cuerpo sin vida fue hallado el pasado viernes, al interior de una maleta que fue abandonada en una zona de escombros.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del profesor, una mujer, quien halló la maleta, entregó escabrosos detalles.

Las pistas clave del asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel y cómo lo encontraron: una mujer, una maleta y desmembrado

“Estaba botando unos escombros cuando un hombre, visiblemente asustado, dijo que había una maleta y que dentro había un muerto. Fui a verificar y confirmé la información, por lo que de inmediato llamé a la Policía”, contó la mujer en City Tv, quien pidió reservar su identidad por seguridad.

De acuerdo con la testigo, alcanzó a ver que una extremidad sobresalía de la maleta, más exactamente una pierna.

“Yo me acerqué por curiosidad porque había una pierna que sobresalía de la maleta; pasó una motocicleta con dos policías y les informé lo que había visto. Uno de ellos se sorprendió, se bajó y ambos verificaron la situación. De inmediato avisaron al CTI de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo”, agregó en Citytv.

Tras el hallazgo, este fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal para que, a través de la necropsia, se establezcan las causas puntuales de la muerte del profesor.

El profesor Santiago Ángel. Foto: A.P.I.

Mientras tanto, desde la Fiscalía informaron que el caso fue asumido por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, con el fin de identificar a los presuntos responsables.

Luego del asesinato del profesor Ángel, desde Alianza Educativa emitieron un comunicado lamentando lo ocurrido.

“Hoy la sociedad pierde a un ser humano extraordinario y a un educador ejemplar del Colegio Santiago de las Atalayas. Kevin Santiago fue un hombre de profunda vocación, cuya empatía, entrega y calidez humana dejaron una huella imborrable en sus estudiantes, colegas y en toda nuestra comunidad. Su partida, en estas circunstancias que hoy nos llenan de luto, deja un vacío irreparable en el corazón de todos los que tuvimos la fortuna de compartir con él. Ante este doloroso hecho, solicitamos de manera respetuosa a las autoridades competentes la celeridad y el rigor necesario en las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon este suceso“, indicaron en parte del comunicado.