Cayó el Gallero, poderoso integrante del clan Cotes. Según la Policía, estaría detrás de un entramado de narcotráfico

La Policía reportó en las últimas horas la captura de Pedro Luis Cotes Bernier, conocido en el mundo del crimen como Pedro Cotes o El Gallero.

Alias Gallero es solicitado en extradición por Estados Unidos. Foto: Policía

Según la investigación de las autoridades, esta persona es señalada como presunto “principal articulador del tráfico transnacional de estupefacientes y armas en la región de la Alta Guajira”.

En el expediente de la Policía, se señala que alias El Gallero “contaba con una orden de captura con fines de extradición expedida por la Corte del Distrito Sur de Florida (EE. UU.) por los delitos de conspiración para delinquir y tráfico de drogas ilícitas”.

Policía en operativo contra alias Gallero. Foto: Policía

En su expediente, dice la Policía a través de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, que “alias El Gallero, cabecilla de la estructura criminal conocida como clan Cotes, controlaba rutas estratégicas hacia Centroamérica con destino final a los Estados Unidos, con una capacidad de envío mensual de 2 a 3 toneladas de clorhidrato de cocaína”.

Así mismo indicó la Policía que el Gallero, al parecer, tendría fuertes nexos con los Pachenca. “Proveía de armamento y municiones al Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y facilitaba el tránsito de grandes cargamentos de estupefacientes provenientes del Catatumbo, de propiedad del ELN y el Clan del Golfo”.

La Policía además indicó que el capturado sacaba provecho de su posición política. “El capturado aprovechaba su posición social y política, habiendo sido concejal de Uribia en el periodo 2020-2023, para lavar dinero del narcotráfico mediante fundaciones, contratos públicos y la administración de instituciones etnoeducativas. Asimismo, instrumentalizaba su pertenencia a la comunidad wayuu para mimetizarse y evadir los controles”, señaló la Dijín.

Policía capturó a alias Gallero por presuntos nexos con el narcotráfico. Foto: Policía

Tras varios meses de investigación, la Dijín agregó que, “ante los recientes picos de violencia y homicidios selectivos en el municipio de Maicao, se logró determinar que Cotes Bernier venía ordenando acciones criminales motivadas por disputas territoriales contra alias Naín, cabecilla de las ACSN, situación que lo había obligado a ocultarse en rancherías de la zona”.