Fatal accidente en Bogotá cobra la vida de una persona esta mañana de martes: esto reportan

Esta mañana de martes, 26 de mayo, se presentó un grave accidente de tránsito en la Transversal 82C con calle 34A Sur, sentido sur - norte, en Bogotá.

En el hecho se vieron involucrados un camión y un motociclista, quien murió en el lugar. Por lo tanto, a esta hora se dirige al punto del accidente, unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

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Por lo tanto, recomiendan a los conductores tomar vías alternas, teniendo en cuenta la congestión vehicular que ya se presenta en esa zona de la ciudad.

Sumado a ese accidente en la ciudad que cobró la vida de una persona, desde la Secretaría de Movilidad han reportando otras situaciones que han generado problemas de movilidad, esta mañana de martes.

“Tractocamión varado en la localidad de Barrios Unidos, en la calle 100 con carrera 55, sentido occidente - oriente. Grúa asignada; Volqueta varada en la localidad de Tunjuelito, en la Av. Boyacá con Calle 51 Sur, sentido norte - sur. Grúa asignada; Se presenta afectación vial en la calle 75C sur con carrera 58, por bloqueos intermitentes. Autoridades acompañan; Siniestro entre motociclista y automóvil, en la localidad de Usaquén, en la carrera 7 con calle 112, sentido norte - sur”, han informado desde Movilidad durante la mañana.

A propósito del grave accidente en Bogotá, ese lunes 25 de mayo también se registró un siniestro vial en la vía Briceño-Chía, a la altura del Parque Sopó, en Cundinamarca.

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Un carro de marca Renault Duster chocó contra un puente peatonal, resultando muerto un hombre identificado como Diego Fernando Nieto Guevara, quien iba de copiloto.

Entre tanto, una mujer que conducía el carro resultó gravemente herida, siendo trasladada de urgencia a la Clínica Universidad de La Sabana.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la persona fallecida, elevando una oración por su eterno descanso y por la pronta recuperación de la persona lesionada”, indicaron desde los Bomberos de Sopó, tras atender la emergencia.