Salón Prado: el nuevo destino turístico donde aún pueden invertir los comerciantes de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó a la ciudad el nuevo destino turístico de la ciudad que promete cultura, gastronomía y entretenimiento para los visitantes de El Prado, el único barrio patrimonial de la ciudad.

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Salón Prado: una apuesta cultural

Gracias a una alianza público-privada, se renovaron cerca de 1.800 metros cuadrados de esta emblemática casa, inaugurando una casona patrimonial en donde ahora es un ecosistema cultural, gastronómico y empresarial.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, especificó que esta iniciativa busca aprovechar una oportunidad que ya hay en el sector: “Solo en el barrio Prado hay 265 inmuebles, casas de estas grandísimas que vemos acá, que son bienes de interés cultural”.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, estuvo en la apertura de Salón Prado. Foto: X: @FicoGutiérrez - API

El espacio, que reúne múltiples experiencias culturales y comerciales, ya cuenta con los siguientes servicios para los visitantes:

Galería de arte

Museo

Coworking

Librería

Café literario

Restaurante de gastronomía colombiana

Rooftop

Salón de vinilos

Cervecería artesanal

Espacios para eventos culturales y empresariales

Además, uno de los elementos más simbólicos del lugar es un mural del maestro Ramón Vázquez, ubicado en el salón principal. Esta muestra artística tiene referencias al cuidado ambiental de ríos y quebradas, una de las apuestas actuales de Medellín.

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La Alcaldía explicó que este proyecto se desarrolló gracias a una inversión proveniente 100% de un privado y, con ella, fue posible la restauración arquitectónica, el reforzamiento estructural, la adecuación de los espacios, la operación y la sostenibilidad del lugar.

Oportunidad para los comerciantes

Salón Prado no es solamente una nueva alternativa turística para Medellín; su edificación también busca impulsar la generación de empleo, la inversión local, la economía barrial y la recuperación del espacio público.

En la presentación del nuevo destino, el alcalde Federico Gutiérrez especificó que el nuevo modelo abre nuevas oportunidades para atraer inversión responsable y sostenible alrededor de la recuperación patrimonial y la revitalización de los territorios.

Aunque la Alcaldía no especificó cómo es posible hacer parte de esta apuesta cultural, en la página web oficial del sitio sí está disponible un apartado al final de la interfaz de la página.

Aún es posible hacer parte de Salón Prado como comerciante. Foto: Captura de pantalla de salonprado.com

La reestructuración y recuperación del barrio Prado

Esta apertura de Salón Prado hace parte de una estrategia más amplia de recuperación urbana de Prado Centro, uno de los barrios patrimoniales más tradicionales de Medellín. Durante décadas, este sector enfrentó problemáticas relacionadas con:

Deterioro urbano

Inseguridad

Abandono de inmuebles patrimoniales

Pérdida de residentes

Problemas sociales y económicos.

Sin embargo, la Alcaldía de Medellín busca convertir el barrio en un corredor cultural, turístico y patrimonial que atraiga inversión y reactive la vida urbana.

Salón Prado en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín - API

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“Esto hace parte de la recuperación del barrio Prado”, declaró el alcalde, quien se refirió a la seguridad del barrio, a propósito de la inauguración. Gutiérrez detalló que dispondrán de autoridades que se encargarán de este importante sector; sin embargo, también hizo un llamado a la ciudadanía.

“Claro que necesitamos más seguridad, es lo primero que hay que decirle a la gente del barrio, pero la seguridad se logra recuperar al tener espacios habitables, con gente que circula alrededor de la cultura, del arte, que puedan venir. Por supuesto, también tiene que haber cámaras, tecnología, policía, vigilancia”, concluyó el alcalde Gutiérrez.