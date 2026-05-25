Ley seca en Medellín por las elecciones: a qué hora inicia y cuáles son las restricciones

Las elecciones presidenciales en Colombia representan el evento democrático más importante del país, donde los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado y de Gobierno para el periodo constitucional 2026-2030.

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Debido a la magnitud de la jornada y a la movilización de millones de votantes la a nivel nacional se emiten una serie de medidas que buscan ayudar a prevenir cualquier situación adversa en medio de las votaciones.

Elecciones presidenciales 2026. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Este marco legal busca blindar la seguridad institucional, prevenir alteraciones del orden, regular la movilidad y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y en paz.

Entre las medidas estándar que incluye este decreto se encuentran la restricción al porte de armas y el control de la propaganda política durante el día de los comicios.

La Ley Seca como herramienta de orden público

Dentro del paquete de restricciones del orden nacional, la Ley Seca (prohibición de la venta y el consumo de bebidas embriagantes) es la medida de mayor impacto comercial y social, pues durante la vigencia de esta, las personas que la incumplan podrán ser sancionadas.

Su implementación se fundamenta en mitigar los factores de riesgo y evitar situaciones de intolerancia o riñas que puedan entorpecer el desarrollo de los escrutinios.

Datos a tener en cuenta

Número del Decreto: 0188 de 2026

0188 de 2026 Hora y fecha de inicio: 6:00 pm del sábado 30 de mayo.

6:00 pm del sábado 30 de mayo. Hora y fecha de finalización: 12:00 m del lunes 1 de junio.

12:00 m del lunes 1 de junio. Sanciones aplicables: las sanciones están entre los 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Hay que tener en cuenta que este decreto es de carácter nacional, de modo que la administración de la ciudad de Medellín puede acogerse plenamente a este, o considerar disposiciones adicionales a las ya contempladas en el documento.

Elecciones presidenciales 2026. Foto: Liliana Rincón

Es importante frente a la jornada electoral que se avecina, estar constantemente informado por medio de los comunicados que van emitiendo las autoridades, para acatar todas las medidas que la administración considere pertinentes.

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De igual modo es un deber ciudadano reportar cualquier anomalía que se evidencia en el desarrollo de las votaciones, pues de esa manera, las autoridades podrán hacer la respectiva activación de protocolos que se tienen dispuestos para afrontar cualquier situación.

Desde el lunes 25 de mayo los colombianos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en los distintos puntos de votación que se han dispuesto para tal fin.