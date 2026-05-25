Con talleres simultáneos en distintos puntos de la ciudad, Medellín reforzó su apuesta por transformar la manera en que muchas familias corrigen a niños y adolescentes.

La administración distrital aseguró que más de 169.000 personas ya han participado en las jornadas impulsadas por el programa “Tejiendo Hogares”.

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La estrategia de Medellín para cambiar la crianza en casa

La Alcaldía de Medellín puso en marcha una nueva edición de la “Gran Escuela para la Familia”.

Una iniciativa enfocada en fortalecer la crianza amorosa, la salud mental y la prevención de violencias dentro de los hogares.

La jornada, liderada por el programa “Tejiendo Hogares”, se realizó de manera simultánea en 40 puntos de la ciudad y reunió a miles de padres, madres y cuidadores interesados en mejorar las relaciones familiares.

De acuerdo con la información oficial de la administración distrital, el programa buscó entregar herramientas prácticas para enfrentar problemáticas actuales.

Entre ellas se encuentran la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes, el agotamiento emocional de los padres, la prevención del suicidio, el consumo de sustancias y los conflictos familiares.

Además, algunos espacios abordaron temas relacionados con el impacto de la inteligencia artificial y los retos digitales en la crianza moderna.

Las actividades se desarrollaron en instituciones educativas, parques, bibliotecas, UVAS y otros espacios comunitarios distribuidos en diferentes comunas y corregimientos de Medellín.

Según la Alcaldía, la estrategia hace parte de una apuesta de ciudad para promover entornos familiares más seguros y reducir situaciones de violencia intrafamiliar y sexual.

La administración local destacó que el programa “Tejiendo Hogares”, impulsado desde el despacho de la primera dama Margarita Gómez Marín, ha impactado a más de 169.000 personas entre 2024 y lo corrido de 2026,

Estas jornadas buscan enseñar nuevas formas de relacionamiento basadas en el respeto, el diálogo y el buen trato, alejadas de modelos de crianza marcados por los gritos o la violencia.

Medios locales como Minuto30 resaltaron además que la actividad contó con alta participación ciudadana y estuvo enfocada en promover una crianza más consciente y cercana.

La jornada también sirvió para abrir espacios de conversación sobre salud emocional y convivencia familiar en medio de los cambios sociales y tecnológicos que enfrentan actualmente las familias.

Junto a Márgara, mi esposa, hoy vivimos la Gran Escuela Familiar. Un espacio para escucharnos, aprender y fortalecer lo más importante que tiene Medellín: nuestras familias ❤️.



Desde la comuna 9, Buenos Aires, nos unimos a esta gran conversación sobre salud mental, crianza,… pic.twitter.com/hkSHy0dzhA — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 23, 2026

Medellín busca frenar el castigo físico en los hogares

La estrategia busca desnaturalizar prácticas de castigo físico que históricamente han sido normalizadas dentro de muchos hogares colombianos.

Durante las actividades, los asistentes participaron en espacios de orientación sobre crianza consciente, salud emocional, resolución pacífica de conflictos y prevención de violencias contra menores de edad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañó la jornada y envió un fuerte mensaje frente a las cifras de violencia intrafamiliar y abusos contra mujeres y niños registradas en la ciudad.

El mandatario afirmó que “todo se soluciona, pero hablando, dialogando; no con un golpe, no con un chancletazo, no con un correazo, porque la violencia genera más violencia”.

La Alcaldía de Medellín explicó en sus canales oficiales que la “Gran Escuela para la Familia” hace parte de una política pública orientada a fortalecer la convivencia y el bienestar emocional dentro de los hogares.

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La administración también señaló que el programa “Tejiendo Hogares” pretende consolidar redes de apoyo y promover nuevas formas de relacionamiento.

Todo esto basado en el diálogo, el respeto y la protección integral de los menores de edad.

El programa continuará desarrollando espacios pedagógicos y campañas de sensibilización dirigidas a familias, cuidadores y comunidades educativas para promover modelos de crianza basados en el respeto y el diálogo.