Duro revés para la Fiscalía: se le cayó proceso contra alias Soya, Lulú Botero y otras cinco personas señaladas sin pruebas de lavar activos al Clan del Golfo

En abril de 2024, las autoridades revelaron el resultado de una supuesta gigantesca investigación contra varias personas a las que señalaba de blanquear capitales para la organización criminal Clan del Golfo.

Entre el 29 de febrero y el 2 de marzo de ese año, Fiscalía y Policía adelantaron actividades en Medellín, Santa Rosa de Osos, Abejorral, Apartadó y Turbo (Antioquia) para lograr la extinción del derecho de dominio a 24 inmuebles, siete empresas, siete cuentas bancarias y certificados de depósito a término (CDT), con avalúo comercial de 13.000 millones de pesos, aproximadamente.

Bienes de alias 'Soya', vinculado con el Clan del Golfo en Antioquia. Foto: Fiscalía.

También fueron capturadas varias personas, entre ellas Ferney de Jesús Cardona Bello, identificado como alias Soya, y María Luisa Botero Villa, la hija del exministro de Deportes y expresidente de Atlético Nacional, Hernán Botero.

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La noticia había golpeado duro en la élite paisa.

A los detenidos los señalaban de lavar dinero mediante diferentes actividades, entre ellas la compra de finca raíz, ganadería, agricultura, incursión en la compra y venta de jugadores, así como empresas fachada que estaría creando, teniendo como zonas de concentración poblaciones y ciudades del departamento de Antioquia, principalmente Medellín y el Urabá antioqueño.

PANORAMICAS CIUDAD DE MEDELLIN Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Toda una supuesta red al servicio de un llamado narco invisible.

Sin embargo, la investigación se desmoronó. En un fallo del 21 de mayo conocido por SEMANA el juzgado primero penal especializado de Antioquia tuvo que absolver a los procesados por petición de la Fiscalía, que era la encargada de demostrar que eran responsables, de la Procuraduría, que estaba velando por el respeto del debido proceso, y de los abogados de la defensa.

Según se lee en el documento, a pesar del grosso material probatorio anunciado, la Fiscalía solamente presentó un testigo, un policía, y este en los contrainterrogatorios, como se dice en el argot penal, se desinfló.

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“Se pretendió con aquel testigo probar, por lo menos, qué bienes habían adquirido este grupo de personas para una temporalidad comprendida entre 2010 a 2023, pero esto no fue posible de ninguna de las personas que fueron acusadas”, admitió la Fiscalía.

“No fue posible tampoco probar con ese testimonio cómo se habían obtenido dichos bienes inmuebles y muebles, ya que en la imputación y en la formulación de acusación se dijo que esos bienes que se encontraron en cabeza de estas personas que tenían una procedencia ilícita y más exactamente se dijo que presuntamente todo ese capital, todos esos bienes que fueron adquiridos por estas personas, tenían una procedencia relacionada con el tráfico de estupefacientes, esa aseveración o esas manifestaciones que hizo la Fiscalía en la formulación de imputación y en la acusación, pero no fue posible tampoco probarlas”, añadió.

Entonces, el mismo ente acusador que había anunciado centenares de pruebas pidió absolverlos.

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“En ese sentido, pues la Fiscalía no tiene otra vía, sino de solicitarle que, al momento de proferir una sentencia, la misma sea de carácter absolutorio, de carácte r perentorio, por las razones que he expuesto”, puntualizó.

Y pues, bien, eso hizo el juez. Declarar absueltos en la lectura del sentido del fallo que se conoció el jueves a alias Soya, a Lulú Botero y a los otros procesados.