Así es la apuesta de Cali por la modernización de su alumbrado público, compuesto por más de 186.000 luminarias

La empresa EMCALI presentó el proyecto estratégico de modernización de 186.000 luminarias, el 100 por ciento del alumbrado público de Cali, con luces LED, una apuesta de la Alcaldía de Alejandro Eder para llevar a la ciudad a la transformación de uno de los sistemas de alumbrado público más grandes del país.

Durante el encuentro se presentaron los avances, alcances y la hoja de ruta del proceso de contratación, el cual calificaron de “abierto, transparente y competitivo, construido de cara a la ciudadanía, con el propósito de consolidar una Cali más moderna, sostenible, segura y eficiente”.

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En un proceso previo, realizado entre 2024 y 2025, Cali logró avanzar en la modernización del 30 por ciento de su parque lumínico. Sin embargo, con este nuevo proyecto, contemplado para ejecutarse en dos años, se contempla la modernización de las 101.037 luminarias y la expansión inicial de 3.945 adicionales bajo una estructura que pretende garantizar sostenibilidad y continuidad.

El proyecto también contempla la implementación de sistemas de telegestión para todas las luminarias LED instaladas, tanto en modernización como en expansión, permitiendo una operación más eficiente, inteligente y con mayor capacidad de respuesta.

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“La modernización del 100 por ciento del alumbrado público con luces LED es una apuesta estratégica para el futuro de la ciudad y por eso hemos solicitado el acompañamiento preventivo de los organismos de control para fortalecer las garantías de transparencia, solidez jurídica y confianza institucional del proceso”, expresó Roger Mina, gerente general de EMCALI.

La modernización del alumbrado prevé una inversión estimada de 450.000 millones de pesos y, según Emcali, está estructurada bajo un modelo financiero que utilizará únicamente recursos ya existentes provenientes del recaudo del impuesto de alumbrado público, sin generar endeudamiento para la ciudad.

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Además, se estima que la remuneración de la inversión sea conforme al marco regulatorio vigente, garantizando sostenibilidad financiera, respaldo técnico y viabilidad para la ejecución del proyecto, según la empresa de energía de Cali.

Esa empresa seleccionará al encargado del proyecto bajo criterios técnicos, entre ellos experiencia en proyectos similares de alumbrado público, capacidad técnica y logística, respaldo financiero y disponibilidad de personal especializado para garantizar la correcta instalación, operación y mantenimiento del sistema.

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Por último, Emcali y la Alcaldía de Cali aseguraron que este proceso continuará construyéndose desde el diálogo y la participación ciudadana, con el acompañamiento de organismos de control y distintos sectores institucionales, para fortalecer la transparencia y consolidar una iniciativa estratégica para el futuro de Cali.