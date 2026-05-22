Trágico accidente en Cali: conductor perdió la vida en Villacarmelo y 4 personas resultaron heridas

La capital del Valle del Cauca se encuentra conmocionada tras registrarse un siniestro vial de gravedad en su zona rural.

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Un vehículo de transporte público tradicional, conocido popularmente en la región como ‘guala’ o campero, protagonizó un fatal accidente en las vías que conducen al corregimiento de Villacarmelo.

De acuerdo con los informes preliminares, el conductor del automotor perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que un ayudante y tres menores de edad resultaron heridos.

Siniestro vial en Cali. Foto: Red social X: @Noti90minutos

Las primeras versiones del hecho señalan que los menores afectados son estudiantes y, según lo que se logra intuir en las imágenes difundidas, el pesado campero se salió por completo de la calzada de la carretera, rodando por un barranco hasta terminar su trayectoria de manera violenta en el fondo de una quebrada.

Conmoción por el estado del vehículo

A través de las plataformas digitales y redes sociales, los habitantes de la zona y transeúntes comenzaron a difundir crudas imágenes y videos del siniestro.

En el material gráfico se logra observar cómo la camioneta quedó completamente destrozada y atravesada en medio del cauce de una quebrada local, un escenario que evidencia la magnitud del impacto y las difíciles condiciones que tuvieron que padecer los ocupantes antes de ser auxiliados por las personas que se encontraban en la zona.

Hasta el momento, los cuerpos de tránsito no han determinado con exactitud las causas físicas o mecánicas que originaron el desvío del vehículo.

Las autoridades deberán adelantar la investigación correspondiente para esclarecer si el hecho obedeció a una falla en el sistema de frenos, a las condiciones topográficas de la ruta rural o a un error humano.

Es importante siempre acatar las recomendaciones de las autoridades cuando se conduce. Foto: Alcaldía Palmira

Llamado urgente a la prudencia vial

Ante este tipo de accidentes, se recomienda conducir con máxima precaución por las diferentes carreteras del territorio nacional.

En entornos rurales, la prudencia y el mantenimiento preventivo de los vehículos de servicio público constituyen el factor diferencial definitivo para salvaguardar la vida.

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Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito es clave para garantizar la integridad de los pasajeros. Asimismo, se insta a los conductores a revisar los reportes oficiales sobre el estado del clima y de las vías antes de iniciar los recorridos diarios, con el fin de mitigar los riesgos inherentes a las maniobras peligrosas en ruta.