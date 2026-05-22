De Mar y Río lanza “Cantaré”, un homenaje sonoro a las raíces del Pacífico colombiano

La agrupación De Mar y Río anunció el lanzamiento oficial de su nuevo álbum “Cantaré”, una producción musical que, según explicó el colectivo, busca convertirse en “un viaje profundo por las raíces musicales del Pacífico colombiano”.

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El disco estará disponible desde el próximo 29 de mayo en todas las plataformas digitales y llegará acompañado de un videoclip grabado en Timbiquí, Cauca, correspondiente a la canción “Cantaré”, tema principal del álbum. La producción ya había tenido un adelanto con los sencillos “Irene”, “La Cita” y “Mi Ser Querido”, estrenados entre marzo y abril.

De acuerdo con el comunicado oficial, el proyecto reúne artistas provenientes de distintos territorios del Pacífico Sur colombiano, entre ellos Guapi, Timbiquí, López de Micay, Iscuandé, El Charco, Cali y Buenaventura.

La agrupación destacó que el álbum explora no solo ritmos tradicionales de la música de marimba, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sino también sonidos menos conocidos que buscan rescatar y llevar nuevamente a la escena musical.

“‘Cantaré’ es un álbum que representa todo un viaje profundo por las raíces musicales del Pacífico colombiano”, señaló la agrupación en el comunicado, en el que además explicó que el disco incorpora géneros como “el Bunde, la Juga y el Bambuco Viejo”, así como otros ritmos tradicionales “poco conocidos” como el “Meneabolsa”, la rumba 6/8 timbiquireña, la pieza o chirimía caucana y el golpe nariñense.

La agrupación también resaltó que el álbum tiene un fuerte componente social y cultural. “El nombre del álbum es, además, un manifiesto”, indica el documento.

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Al mismo tiempo, explicaron que la producción nació como respuesta a “las adversidades que atraviesan muchos artistas de la región del Pacífico colombiano, marcadas por el conflicto, el olvido estatal y el desplazamiento forzoso”.

“El mensaje central del disco es claro y contundente: a pesar de todo, se sigue cantando”, agrega el comunicado, que además define “Cantaré” como “una promesa de continuidad y una declaración de resistencia cultural”.

La agrupación aseguró que el proyecto es también un homenaje a las cantadoras y cantadores que han mantenido viva la tradición musical del Pacífico colombiano durante generaciones.

Sobre el videoclip oficial, De Mar y Río explicó que fue grabado en Timbiquí bajo el concepto de “un recorrido de sonidos y saberes por el Pacífico colombiano”.

En las imágenes, los integrantes aparecen navegando entre río y mar mientras narran la historia de cómo llegaron al proyecto musical. “Es un junte poderoso de jóvenes que hoy está dando resultados de un proceso de relevo generacional de muchos años atrás”, señalaron.

El álbum fue grabado en 2025 en los estudios 312 de la Universidad Icesi, en Cali, y contó con la producción musical de Iván Benavides, reconocido por sus trabajos con artistas como Carlos Vives, Aterciopelados y ChocQuibTown.

La producción también contó con el acompañamiento de Felipe Amú, director musical y mentor de la agrupación. La mezcla y masterización fueron realizadas por Harbey Marín en Groove Studios, en Bogotá, mientras que la distribución quedó a cargo del sello colombo-estadounidense Millenium Music Entertainment.

El repertorio del disco está compuesto por doce canciones e incluye colaboraciones especiales con artistas del Pacífico como Alexis Play y Diego Balanta, integrante de la reconocida dinastía musical de Timbiquí.

Además, varias composiciones retoman piezas del folclor tradicional caucano y nariñense, junto a obras de autores contemporáneos y compositores de la misma agrupación.

De Mar y Río confirmó además una gira de presentaciones para promocionar “Cantaré”. Entre las fechas anunciadas aparecen conciertos en Ibagué el 27 de junio, Tadó, Chocó, el 28 de junio, un lanzamiento oficial en Cali el 7 de agosto en el Teatro Jorge Isaacs y una presentación el 28 de agosto en la Cumbia House de Carlos Vives.