Álvaro Uribe estalla contra la Fiscalía y denuncia persecución política: “Jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar”

El pasado 18 de junio de 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sorprendió, al anunciar que la Fiscalía General de la Nación lo había llamado a indagatoria dentro de una investigación por las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y hechos relacionados con la hacienda Guacharacas, ocurridos cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia.

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En ese momento, el exmandatario aseguró que la decisión se había tomado sin practicar todas las pruebas decretadas por la propia Fiscalía y cuestionó el momento en que fue notificada.

Casi tres semanas después de ese anuncio, Uribe volvió a referirse al caso. Esta vez lo hizo a través de su cuenta en X, este lunes 6 de julio, desde donde lanzó una dura crítica contra la Fiscalía al asegurar que la entidad le negó la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra el llamado a indagatoria.

Según el exmandatario, esa decisión afecta directamente sus garantías dentro del proceso y lo deja “en condición de imputado” por los delitos que son materia de la investigación.

La masacre de El Aro, en Ituango (Antioquia), ocurrió entre el 22 y 25 de octubre de 1997. Murieron 15 personas y generó desplazamiento. Foto: Jesús Abad Colorado

“La Fiscalía me niega el derecho a interponer un recurso de reposición contra el llamamiento a indagatoria, decisión que me coloca en condición de imputado por estos delitos”, escribió.

Uribe también aprovechó el pronunciamiento para rechazar de manera categórica cualquier responsabilidad en los hechos por los que está siendo investigado y lanzó una de las frases más contundentes de su mensaje.

“En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas”.

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En el mismo trino, el expresidente sostuvo que las actuaciones de la Fiscalía tienen un trasfondo político y aseguró que el proceso en su contra obedece a una persecución.

“Esta actuación refleja una persecución política por parte de quienes me consideran su enemigo, aunque en realidad no me conocen”, agregó.

El corregimiento de La Granja, en Ituango, ocho años después de la masacre. Foto: VERDAD ABIERTA

Desde que se conoció el llamado a indagatoria, Uribe ha insistido en que el proceso carece de garantías y ha cuestionado las decisiones adoptadas por el ente investigador.

Con este nuevo pronunciamiento, el exmandatario volvió a elevar el tono de sus críticas y reiteró su defensa frente a una investigación que continúa avanzando en la Fiscalía.