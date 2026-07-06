El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo

SEMANA conoció que el presidente Gustavo Petro le pidió este lunes, 6 de julio, la renuncia al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Una de las razones para tomar la decisión habrían sido las declaraciones que el alto funcionario del Gobierno dio en las últimas horas cuestionando la paz total.

“La paz total fue impunidad total, el país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos”: Abelardo De La Espriella

“La presentación del exministro (Eduardo) Montealegre del marco jurídico para la paz, ahí empezó el problema; se debió tener un marco jurídico desde el primer momento, desde el inicio de la negociación, porque eso generó incertidumbre que permanece hoy, en las distintas mesas de negociación”, dijo Cuervo a los medios de comunicación este lunes, 6 de julio.

El saliente ministro de Justicia reconoció que fue “problemático” porque, si bien había una ley de paz total que le permitió hacer al gobierno las negociaciones, “la falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, reconoció el funcionario.

Sobre la idea de que haya “fracasado” la paz total, dijo que se deben revisar cada uno de los casos. Considera que con el ELN no se tienen diálogos desde hace más de dos años ni hay cese de actividades hostiles, por lo que considera que no fue exitoso.

Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, saldrá de ese cargo. Foto: Foto del Ministerio de Justicia

“Uno podría decir que el gobierno rápidamente entendió que allí no había voluntad de paz y habría que evaluar qué pasó allí”, reconoció el ministro.

De otro lado, dijo que “no fue correcto” que se les haya dado un estatus político a las disidencias de las Farc. “El Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada porque eso violó el acuerdo de paz, haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión. Eso generó muchísimos problemas”, señaló Cuervo.

En cambio, sobre el tema de las mesas urbanas dijo que en los casos de Itagüí y Quibdó muchas de esas personas están privadas de la libertad por lo que ha estado pendiente de ese proceso.

“En el caso de Quibdó y Buenaventura, ha habido avances importantes en materia de detención de delitos como el homicidio, la extorsión, que han traído lo que uno podría denominar paz social”, dijo.

El ministro dijo que tuvo una reunión con Iván Cancino, líder del equipo de empalme en materia de justicia del presidente electo Abelardo De La Espriella, y allí le comentó que un levantamiento intempestivo de la paz total y todas las mesas de negociación podría tener efectos complicados en materia de seguridad, por lo que le recomendó revisar estas condiciones para un sometimiento a la justicia, a través de ese marco jurídico que considera que le faltó al Gobierno.