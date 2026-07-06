Estas serían las verdaderas razones de la salida del general Carlos Triana de la Dirección de la Policía: “un complot”

En momentos en que el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella sigue conformando su equipo estratégico para liderar el proceso de empalme en el sector defensa y estudia el reintegro de oficiales sacados de la fuerza pública, se han empezado a conocer las que habrían sido las verdaderas causas de la salida del general Carlos Fernando Triana de la Dirección General de la Policía Nacional.

Angie Rodríguez reveló la verdadera razón por la que Petro sacó al general Triana de la dirección de la Policía: “Le inventaron un cuento”

Presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de presentación del director general de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Triana, quien se mantiene activo en la institución en calidad de agregado de policía en Bélgica, asumió la Dirección General en febrero de 2025, pero, tan solo ocho meses después, fue sacado por supuestos “chismes”, según lo reveló en su momento Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y una de las fichas más cercanas a Gustavo Petro.

Los supuestos rumores sobre Triana advertían que el general, presuntamente, se había aliado con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para liderar un “complot” contra el presidente y su gobierno.

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Bogotá, 5 de julio de 2025. El director general de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, ofreció una rueda de prensa en la que dio a conocer detalles sobre la captura de alias El Costeño, presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Según fuentes reservadas dentro de la institución, consultadas por esta revista, esa narrativa de desprestigio habría sido alimentada desde la propia Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), oficina que habría intentado en varias oportunidades influir en las decisiones que se tomaban en la DIPOL, en especial, en la lucha contra la corrupción interna y externa.

Sobre esa información, el propio Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ya había manifestado estar seguro de que la DNI efectuaba operaciones de seguimiento contra el general Triana, quien, desde la DIPOL, venía liderando los golpes contra el crimen organizado a través de la conformación de nuevos bloques de búsqueda, como el que puso en marcha en Medellín.

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Director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La presencia de este cuerpo de élite en la capital antioqueña no habría caído bien entre los detractores del general Triana, una decisión que calificaban como una demostración más del ‘complot’, en especial contra la llamada ‘Paz Total’.

Pero fueron las capturas y el abatimiento de tres cabecillas de primer nivel del Clan del Golfo las que encrudecieron el ambiente.

Presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de presentación del director general de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Esas acciones fueron interpretadas como “un palo en la rueda de las negociaciones”, razón por la cual esta organización criminal desató un “plan pistola” contra policías y organizó un atentado terrorista contra el Director de la Policía, el cual fue revelado en su momento por la DIPOL, con el apoyo de agencias internacionales.

Precisamente, habría sido ese relacionamiento de Triana con las agencias de los Estados Unidos el que le habría dado confianza para liderar grandes operaciones transnacionales. Sin embargo, en contravía de esos resultados, ese vínculo era visto con recelo en algunos sectores del Gobierno nacional, en especial, por los coordinadores de la llamada ‘Paz Total’.

Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional. Foto: Policía Nacional

Inclusive, el propio presidente Petro dijo en una alocución: “¿Cuál es la bandera de la Policía? ¿la de Estados Unidos o la de Colombia?"

Esa declaración la hizo luego de afirmar que un mapa sobre erradicación de cultivos ilícitos en poder de la Policía Nacional no era de su conocimiento. Paradójicamente, el mapa lo había realizado el propio Gobierno a través del Ministerio de Justicia y las Naciones Unidas.

Presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de presentación del director general de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según fuentes de inteligencia conocedoras de la situación de Triana dentro del Palacio de Nariño y en el despacho presidencial, fue la posición del general a favor de erradicar cultivos de coca, especialmente en Cauca, lo que llevó a las propias disidencias y al Gobierno nacional a descalificarlo públicamente.

En medio de la creciente desconfianza, desde Palacio ya tenían en la mira al menos a otros cuatro generales. Lo mismo ocurría con otros coroneles que manejaban investigaciones altamente sensibles, quienes fueron retirados meses después.

La reunión entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, será este lunes 27 de abril. Foto: Guillermo Torres Reina

A todo lo anterior se sumó una dura posición del director de la Policía con respecto al Tren de Aragua, al cual calificó y combatió como una organización criminal transnacional.

En ese mismo sentido, los informes de la Dirección General de la Policía dan cuenta de que, tras un golpe contra la estructura delictiva transnacional en Bogotá, que incluyó la captura del cabecilla alias Tiburón, la situación contra Triana empeoró.

Genera Triana y Angie Rodríguez Foto: Semana

Incluso, en esa oportunidad, el propio Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen chavista en Venezuela, calificó de “mentiroso” al general Triana, lo que alimentó el discurso de un sector del Gobierno que considera a los integrantes del Tren de Aragua como jóvenes excluidos.

Tan tensa era la situación entre Palacio y la Dirección de la Policía Nacional que, en los pasillos de la institución, se confirmó que desde el Gobierno aprovecharon el ataque terrorista contra el helicóptero de la institución, en el que murieron 13 uniformados, para generar dudas sobre posibles errores en la operación policial y así cobrar la cabeza de Triana.

Angie Rodríguez habló de la salida del general Triana de la dirección de la Policía Nacional. Foto: Colprensa / Semana

Incluso, hasta el ELN se habría inculpado del atentado, cuando ya la Policía Nacional, a través de la DIPOL, tenía certeza de que los autores habían sido las disidencias del Frente 36 de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’, que estaban en diálogos de paz con el Gobierno.

Finalmente, habría llegado la estocada final del gobierno Petro. En otra alocución televisada, el presidente anunció la salida del general Triana. No obstante, fuentes cercanas a Triana y conocedoras de todo el supuesto entramado aseguraron que ahí no terminó todo.

Apertura de la Plaza Núñez para todos los ciudadanos de Colombia. Foto: Mariano Vimos

Según esas versiones, a Triana le dieron a escoger cualquier agregaduría policial en Europa, pero no en Estados Unidos, donde las agencias internacionales de inteligencia supuestamente tendrían toda la trazabilidad del trabajo de Triana desde hace más de dos décadas y podrían comprobar su accionar dentro de la institución, algo que el alto gobierno no podría permitir.

Hoy, cuando el nuevo gobierno anunció que efectuará una reingeniería en la fuerza pública y reivindicará a los oficiales retirados durante el gobierno Petro, el nombre de Triana vuelve a aparecer dentro de esa lista de policías llamados a jugar un papel preponderante en la era de Abelardo De La Espriella.