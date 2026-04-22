Angie Rodríguez reveló la verdadera razón por la que Petro sacó al general Triana de la dirección de la Policía: “Le inventaron un cuento”

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, aseguró que la salida del general Carlos Fernando Triana de la dirección de la Policía habría estado motivada por información no verificada que llegó a oídos del presidente Gustavo Petro.

La revelación la hizo en Blu Radio en el marco que una rueda de medios que dio tras la entrevista concedida a SEMANA.

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Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lanchero Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Según su versión, la decisión se habría tomado tras la circulación de un “chisme” o señalamiento que fue presentado ante el mandatario, el cual, de acuerdo con Rodríguez, no habría sido contrastado antes de derivar en consecuencias administrativas. La exfuncionaria calificó ese episodio como un hecho que terminó incidiendo directamente en la salida del oficial.

“El anterior director de la Policía, el general Triana. ¿Qué le pasó al anterior director de la Policía?, ¿por qué lo sacan? Lo sacaron porque le inventaron un cuento de que él andaba en un cuento en Medellín”, contó la exdirectora del Dapre en diálogo con Blu Radio.

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El exdirector de la Policía habría sido sacado de la institución por un "chimes" que llegó a la presidencia. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Y siguió: “El estaba en un tema misional con el alcalde Federico Gutiérrez y le echan el cuento al presidente de que él estaba aliado con el alcalde para sacar al presidente y perjudicar al Gobierno. Yo no pensé que lo fueran a sacar porque había que corroborar las pruebas y no, lo sacaron”, dijo Rodríguez.

Rodríguez planteó que este tipo de situaciones evidenciaría dinámicas internas en las que versiones sin confirmar pueden escalar a niveles de decisión. En ese contexto, señaló que el caso del general Triana sería un ejemplo de cómo información de ese tipo puede impactar la permanencia de altos mandos en el Gobierno.

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Presidente Gustavo Petro habría sacado al director de la Policía luego de que relacionaran a Triana con el alcalde de Medellín. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Incluso, aseguró que ella misma fue víctima de esa presunta organización dentro de la Casa de Nariño que tiene “envenenado” al presidente.

Las declaraciones se dieron en medio de una serie de denuncias más amplias de la exdirectora sobre tensiones y disputas dentro del Ejecutivo, en las que también ha mencionado presuntas confrontaciones entre funcionarios y la existencia de versiones cruzadas al interior del Gobierno.

Director de la Policía Nacional General Carlos Fernando Triana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales del Gobierno que confirmen o refuten la versión entregada por Rodríguez sobre las razones específicas detrás de la salida del general Triana.