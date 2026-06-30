Policía dice que denuncia de presunto acoso laboral de un coronel “no corresponde a la realidad”: Procuraduría revisará el caso

Este martes 30 de junio, la Policía Nacional le respondió a este medio sobre la revelación de una queja instaurada en la Procuraduría General de la Nación por el coronel Edgar Bernardo Moreno Ossa, por presunto acoso laboral institucional, desviación de poder, presión administrativa y utilización irregular de mecanismos de evaluación y administración del talento humano.

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Según el expediente conocido por este medio, la denuncia recae en altos mandos de la institución.

La entidad indicó: “Frente a la referencia realizada sobre la finca El Pencil, es importante precisar que este predio fue utilizado de manera provisional como lugar de funcionamiento de tres unidades de carabineros, mientras se adelantaban las adecuaciones y la entrega de la sede definitiva asignada para dicho servicio. En consecuencia, no existió ninguna irregularidad en la utilización temporal de estas instalaciones”.

La Policía Nacional sostuvo que el traslado del alto oficial, al parecer, se dio por una solicitud de Moreno. “Su traslado obedeció a una reubicación realizada por solicitud propia, conforme a los procedimientos administrativos establecidos para la gestión del talento humano de la institución”, explicó.

La institución policial también señaló que Moreno Ossa registra varias anotaciones en su hoja de vida por “incumplimiento de indicadores institucionales en materia de convivencia y seguridad ciudadana, las cuales hacen parte de los procesos ordinarios de seguimiento y evaluación del desempeño del personal”.

La Procuraduría deberá resolver este polémico caso. Foto: Catalina Olaya

Asimismo, sostuvo que han recibido varias quejas sobre el oficial por parte de los alcaldes de la región.

“La Policía Nacional reitera que todas las actuaciones administrativas relacionadas con el talento humano se desarrollan con estricto apego a la normatividad vigente, garantizando el debido proceso y los principios de transparencia, objetividad y legalidad”, sentenció.

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Finalmente, la Policía precisó que va a atender las denuncias que interponga cualquier integrante de su institución.

“Cualquier denuncia presentada por un integrante de la Institución será atendida por las autoridades competentes, quienes determinarán, con fundamento en las pruebas y dentro del marco legal, si existe mérito para adelantar las actuaciones correspondientes”, indicó.