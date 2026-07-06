Juez ordena arresto del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras desacatar orden judicial

El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá resolvió que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no acató un fallo de tutela proferido el pasado 20 de mayo de 2026, mediante el cual se amparó el derecho fundamental de la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

El fuerte mensaje de la presidenta de la Corte Constitucional: “Si los jueces perdemos la autonomía (...), la Constitución se convierte en un pergamino inútil”

En la decisión se recuerda que se había establecido un plazo de 48 horas para que el alto funcionario del Gobierno entregara información relacionada con las actuaciones que ha adelantado el Ministerio del Trabajo frente a casos de acoso y violencia basada en género en RTVC.

Ante estos hechos, el juzgado ordenó sancionar por desacato al ministro Sanguino con arresto de cinco días y una multa de tres salarios mínimos legales vigentes, es decir, más de 5 millones de pesos.

“El arresto deberá cumplirse en las instalaciones carcelarias de la Policía Nacional. Para efecto de lo anterior, ofíciese a la Policía Nacional para que proceda a la captura de los sancionados, para que cumplan la pena de arresto impuesta”, se lee en el documento.

La congresista se pronunció sobre la decisión judicial. “Llevo meses pidiendo información sobre las actuaciones del Ministerio del Trabajo frente a las denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC. El ministro Antonio Sanguino prefirió desacatar una orden judicial antes que responder. Hoy un juez ordena su arresto por encubrir a Holman Morris. ¿Qué están ocultando?“, cuestionó Miranda.

La solicitud se hizo ante las investigaciones que ha adelantado el Ministerio del Trabajo a distintos medios de comunicación del país para verificar y hacer seguimiento a denuncias de supuesto acoso laboral.

El gerente de RTVC, Hollman Morris, ha negado que haya casos de acoso en el medio público. Foto: Daniel Reina Semana

En el caso de RTVC, si bien no se conocen denuncias formales por hechos relacionados con estos delitos, el gerente de RTVC, Hollman Morris, ha estado en el ojo del huracán por denuncias interpuestas por algunas mujeres en su contra, aunque algunos casos ya han sido cerrados.

Sobre toda la polémica alrededor de Morris, la representante legal de RTVC, Claudia Cristancho, informó que: “A la fecha de hoy (marzo de 2026), Hollman Morris no ha sido sancionado ni penalmente, ni disciplinariamente, ni fiscalmente por actos de acoso sexual o laboral, o detrimento patrimonial del Estado. Tampoco tiene procesos abiertos”, aseguró.

Además, en el caso de Lina María Castillo, quien denunció a Morris por estos hechos cuando él era concejal de Bogotá, dijo que: “Vale la pena recordar: las redes sociales, los medios de comunicación no son estrados judiciales, ni los periodistas son jueces ni los titulares de prensa son sentencias”.