Dos policías gravemente heridos tras ataque armado en Puerto Carreño, Vichada

Los hechos de violencia en contra de los integrantes de la Fuerza Pública no cesan en las diferentes regiones de Colombia. Un ataque armado dejó a dos integrantes de la Policía Nacional en Puerto Carreño, departamento de Vichada. Los hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades ocurrieron durante la mañana de este viernes, 3 de julio.

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Los uniformados lesionados son los patrulleros de Policía identificados como Daniel Eduardo Simanca Pérez, quien recibió tres impactos de bala y se encuentra en estado de salud reservado, y Daily Heilen Hernández Pérez, tiene tres disparos en su cuerpo, por lo que está siendo intervenida quirúrgicamente.

Los uniformados fueron atacados a bala cuando realizaban uno de sus patrullajes en el Vichada. Foto: Colprensa

De acuerdo con la información que se ha conocido, los uniformados se encontraban realizando un patrullaje habitual por la Inspección de Casuriato, cuando de repente aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon en varias oportunidades.

Tras el atentado criminal, los responsables huyeron, mientras que los uniformados alcanzaron a llegar a la subestación de la Policía Nacional, donde fueron auxiliados por sus compañeros y trasladados hasta un centro asistencial en Puerto Ayacucho, en Venezuela, donde se encuentran bajo el cuidado del equipo médico.

Desde la Policía Nacional enviaron un equipo especial con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para investigar lo sucedido en esta zona tan apartada de Colombia.

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Los policías reciben atención médica. Foto: Colprensa

No descartan que este atentado haya sido realizado por parte de grupos armados ilegales que delinquen en esta zona de Colombia y que se lucren desde el narcotráfico y otras actividades al margen de la ley.

Hasta el momento, desde la institución policial no han entregado un comunicado oficial frente a este hecho violento que hoy tiene a dos uniformados luchando por sus vidas en un centro asistencial en Venezuela. Se espera que lo hagan en las próximas horas.