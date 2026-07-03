Judiciales

Iván Velásquez, Danilo Rueda y otros exfuncionarios del Gobierno Petro en la mira de la Fiscalía por escándalo del Clan del Golfo

La investigación preliminar también cobija al exdirector de la DNI, Jorge Lemus.

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Redacción Semana
3 de julio de 2026 a las 2:35 p. m.
Iván Velázquez, exministro de Defensa, es investigado por la Fiscalía y la Procuraduría.
Iván Velázquez, exministro de Defensa, es investigado por la Fiscalía y la Procuraduría. Foto: Cancillería

La Fiscalía General confirmó que adelanta una investigación preliminar en contra del exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda y el exministro de Defensa y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, por unas supuestas promesas que se le habrían hecho a la banda criminal del Clan del Golfo en medio de las negociaciones de paz.

- Clan del Golfo. - Gustavo Petro. - Policía. - Bandera de Estados Unidos
Las insólitas condiciones del Clan del Golfo para negociar con el Gobierno Petro

La indagación también cobija al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus y al jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía.

En desarrollo...