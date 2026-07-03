La Fiscalía General confirmó que adelanta una investigación preliminar en contra del exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda y el exministro de Defensa y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, por unas supuestas promesas que se le habrían hecho a la banda criminal del Clan del Golfo en medio de las negociaciones de paz.

Las insólitas condiciones del Clan del Golfo para negociar con el Gobierno Petro

La indagación también cobija al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus y al jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía.

En desarrollo...