Fin de semana de tradición en Puerto Carreño: el Llano, las colonias y pueblos indígenas se reúnen en una muestra de color y folclor en Vichada

La capital del departamento celebra la edición número 35 del Torneo Internacional del Corrío Llanero junto al Festival de las Colonias, con actividades culturales, desfile de joropo y muestras gastronómicas.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 1:59 p. m.
Fin de semana de tradición y color en Puerto Carreño: el Llano, las colonias y los pueblos indígenas brillan en Vichada
Fin de semana de tradición y color en Puerto Carreño | Foto: Suministrada / Gobernación de Vichada

Puerto Carreño vive un fin de semana cultural que reúne manifestaciones del folclor llanero, tradiciones indígenas y expresiones de distintas regiones del país. La capital del Vichada acoge la edición número 35 del Torneo Internacional del Corrío Llanero, integrado con el Festival de las Colonias, encuentro que convoca a habitantes, visitantes y delegaciones de diversas comunidades.

Un encuentro de raíces vivas

El evento integra las costumbres de los pueblos Sikuany, Amorúa y Piapoco con prácticas culturales de colonos que llegaron al territorio hace décadas. Músicas, relatos y expresiones del Llano se combinan con elementos ancestrales que reflejan la diversidad del oriente colombiano. La jornada busca resaltar el intercambio entre tradiciones y permitir que las comunidades compartan sus expresiones frente al público.

Fin de semana de tradición y color en Puerto Carreño: el Llano, las colonias y los pueblos indígenas brillan en Vichada
Las colonias y los pueblos indígenas brillan en Vichada | Foto: Suministrada / Gobernación de Vichada

El Joropazo: una fiesta que baila por la ciudad

Entre las actividades más destacadas se encuentra el Joropazo, un desfile en el que niños, jóvenes, adultos mayores y personas con condiciones especiales recorren las calles bailando joropo al ritmo del arpa, el cuatro y las maracas. El recorrido avanza entre faldas coloridas, zapateos y sombreros, en una puesta en escena que moviliza a la ciudad y evidencia la permanencia del baile como símbolo cultural.

Fin de semana de tradición y color en Puerto Carreño: el Llano, las colonias y los pueblos indígenas brillan en Vichada
El Joropazo, una tradición de Puerto Carreño para el mundo | Foto: Suministrada / Gobernación de Vichada

Vichada abre sus puertas

Durante la inauguración, el gobernador Fulberto Guevara expresó: “Aquí hay joropo, deportes de nuestras comunidades indígenas Sikuany, Amorúa y Piapoco. Hay desfile de reinas, comparsas de colonia y feria empresarial que reúne a todos los emprendedores de la región… bienvenidos a Vichada”. Su intervención dio apertura oficial a las jornadas festivas.

Sabores para todos los caminos

La gastronomía acompaña la programación con mamona, tungos, hayacas y pescado del Orinoco, además de platos del Caribe, el Pacífico y los Santanderes. Entre música, tradición y cocina regional, Puerto Carreño vive un fin de semana que reafirma su papel como punto de encuentro cultural.

Fin de semana de tradición y color en Puerto Carreño: el Llano, las colonias y los pueblos indígenas brillan en Vichada
Fin de semana de tradición y color en Puerto Carreño: el Llano, las colonias y los pueblos indígenas brillan en Vichada | Foto: Suministrada / Gobernación de Vichada

