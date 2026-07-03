Tremenda sorpresa se llevaron uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte mientras llevaban a cabo un retén en la vía Tibasosa–Sogamoso, en Boyacá, y detuvieron a un vehículo para una respectivo proceso de registro y control.

Lo que no esperaban los uniformados es que, al abrir la puerta trasera del carro, iban a encontrar dos vacas en el asiento trasero del automóvil.

Afirman que, inicialmente, al conductor del automóvil le impusieron un comparendo por el transporte de ambos bovinos en un automóvil que no estaba diseñado para ello.

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Sin embargo, a los uniformados les quedó la duda sobre la procedencia real de los dos animales, motivo por el cual grabaron el registro. Posteriormente, el video se viralizó en varios grupos de Boyacá.

Aseguran en Blu Radio que, en uno de los grupos que difundieron dicho video en el que se veían las dos vacas en el carro, una persona reportó que eran de su propiedad y se las habían hurtado en una finca.

Dos vacas se movilizaban en el asiento trasero de un automóvil. La Policía descubrió el inusual transporte cuando detuvo el vehículo en la vía Tibasosa-Sogamoso. Las vacas no dijeron ni 'mu'. pic.twitter.com/0WzuySYbNz — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) July 3, 2026

Tras lo anterior, el sujeto que transportaba a estos animales en deplorables condiciones fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por su presunta responsabilidad en el delito de hurto.

Como era de esperarse, el inusual hecho que se presentó en carreteras de Boyacá se viralizó en las redes sociales y algunos internautas no tardaron en reaccionar.

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“Qué marca es ese carro, aguantar el peso de las vacas, me deja pensando en la calidad de amortiguadores; La pregunta es ¿cómo metieron a esas vacas ahí?; ‘Señoras vacas, por favor desciendan del vehículo’; Definitivamente, Colombia no es potencia mundial porque no quiere; Es increíble los abigeos criollos; De no creer, pero qué ingenio; ¡es algo macondiano!; Pobre vacas, eso es maltrato animal, miren cómo iban. Que al responsable le caiga todo el peso de la ley por malvado", comentaron algunos internautas.