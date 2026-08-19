¿Hay que usar tapabocas en Cali por el terremoto? Secretaría de Salud responde si hay riesgo de contaminación del aire

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca aclaró que los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto están focalizados en determinados sectores y no han provocado una contaminación generalizada del aire que obligue a toda la población a utilizar tapabocas de manera permanente.

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La precisión fue realizada por las autoridades sanitarias ante la circulación de mensajes, audios y publicaciones en redes sociales que advierten sobre una supuesta contaminación del aire en Cali y otros municipios del departamento como consecuencia del colapso de edificaciones y la presencia de escombros.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que la situación no corresponde a un desastre de gran extensión territorial y que las recomendaciones deben concentrarse en las personas que se encuentran cerca de los puntos afectados.

Edificio Cantabria, sur de Cali, tras el terremoto Foto: Tomado de X: @mateocardonah

“Los daños en el departamento del Valle del Cauca no son de un desastre extenso. A pesar de que en Cali hay un número muy importante de edificios caídos, ustedes saben que hay áreas, solamente áreas de destrozo, y no es una cosa de una extensión inmensa como para decir que tenemos contaminación del aire”, señaló la funcionaria.

Según Lesmes, el uso de tapabocas está recomendado principalmente para quienes permanecen cerca de edificaciones colapsadas, zonas donde se adelantan labores de remoción de escombros o lugares con una alta concentración de polvo y material particulado.

“Solamente las personas que están cerca de esas áreas donde hay destrucción deberían usar un tapabocas; los que estamos lejos de ella no lo necesitamos”, precisó.

La funcionaria agregó que las personas que viven o transitan por sectores que no registraron daños pueden mantener sus actividades habituales sin necesidad de utilizar tapabocas por una supuesta contaminación derivada del terremoto.

“Si es su caso, entonces use tapabocas para evitar que entren partículas de polvo a su sistema respiratorio, pero si usted vive en esos barrios donde no hubo daños, esté tranquilo porque no lo necesita”, afirmó.

Las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica en el Valle del Cauca para identificar cualquier posible efecto de la emergencia sobre la salud de la población. Hasta el momento, según la Secretaría de Salud departamental, no se ha registrado un incremento de enfermedades respiratorias asociado a los daños ocasionados por el terremoto.

La dependencia también hizo un llamado a consultar únicamente información suministrada por las autoridades y a evitar compartir audios o mensajes sin verificar, especialmente aquellos que puedan generar alarma entre la población en medio de las labores de atención de la emergencia.

De esta manera, la recomendación sanitaria no es para toda la población de Cali, sino específicamente para quienes se encuentran expuestos directamente al polvo y material particulado generado en los sectores donde se presentaron colapsos, demoliciones o remoción de escombros.