Así fue la velatón por Kira, una perrita maltratada hasta su muerte: familiares piden ayuda

Cientos de residentes y turistas de Villa de Leyva se concentraron durante el fin de semana festivo en la Plaza Mayor del municipio para realizar una velatón en memoria de Kira.

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El fallecimiento de la perrita generó diversas manifestaciones públicas en el territorio nacional, convirtiendo el caso en un referente de las movilizaciones contra el maltrato animal en el país. Los asistentes portaron velas blancas en un acto de solidaridad con los propietarios de la mascota.

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La convocatoria tuvo como propósito central solicitar a las autoridades judiciales el esclarecimiento del caso y la identificación de los responsables.

Durante el encuentro, el alcalde de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, confirmó que la administración municipal acompaña a la familia Flórez Pérez y solicitó celeridad en los procesos de investigación. El mandatario local instó a la Fiscalía General de la Nación a avanzar de manera prioritaria con las indagaciones penales del hecho.

Posturas institucionales y de los familiares

El alcalde detalló que desde el reporte del suceso han coordinado acciones conjuntas con la Policía Nacional y los cuerpos técnicos de investigación.

El caso de la perrita Kira impulsa marchas en Boyacá. Foto: Suministrada a SEMANA

Méndez enfatizó que este tipo de hechos contra los animales no pueden quedar desatendidos por los organismos del Estado, por lo que requirió la pronta expedición de las órdenes de captura correspondientes. Tras su intervención, los ciudadanos congregados guardaron un minuto de silencio en la plaza principal.

Por su parte, los integrantes de la familia afectada agradecieron el respaldo de las organizaciones defensoras de animales y de los medios de comunicación.

Nuevo caso de maltrato animal causa indignación. Foto: SEMANA

Nicolás Flórez, miembro del núcleo familiar, declaró que buscan que el caso siente un precedente legal para evitar que situaciones similares afecten a otros seres sintientes. Asimismo, Bethy Pérez de Flórez expuso las dificultades normativas e institucionales que afrontan los ciudadanos al momento de radicar denuncias por violencia animal en el país.

Antecedentes y aplicación de la Ley Ángel

El registro oficial del caso señala que Kira desapareció de su lugar de residencia en Villa de Leyva el pasado 11 de junio de 2026.

Días después de reportarse la ausencia, el cuerpo de la canina fue hallado por las autoridades a una distancia aproximada de 6,6 kilómetros de la vivienda de sus propietarios. El hallazgo activó los protocolos de investigación forense para determinar la causa del deceso bajo los lineamientos del Código Penal colombiano.

El caso de la perrita Kira impulsa marchas en Boyacá. Foto: Suministrada a SEMANA

La movilización civil en el departamento de Boyacá coincidió con los debates jurídicos vigentes respecto a la aplicación de la Ley Ángel. Esta legislación de alcance nacional endureció los tipos penales y las sanciones económicas para las personas que incurran en actos de crueldad contra los animales.

Organizaciones sociales de la región indicaron que la efectividad de dicha norma depende del rigor técnico con el que la Fiscalía General estructure las pruebas de los casos en los tribunales.

Al cierre de la jornada, los promotores de la velatón reiteraron que mantendrán el seguimiento a los informes que emitan los peritos encargados del caso.

Los colectivos civiles manifestaron que el nombre de Kira representa la necesidad de fortalecer los programas de educación cívica y protección ambiental en los municipios. Las autoridades locales anunciaron que mantendrán los canales informativos abiertos para recibir cualquier declaración que permita resolver la investigación en curso.