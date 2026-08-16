Caballo muere en plena cabalgata de las ferias de Villanueva, Santander; denuncian posible maltrato animal

Un caballo perdió la vida el pasado fin de semana durante el desarrollo de la tradicional cabalgata de las ferias y fiestas del municipio de Villanueva, Santander, tras desplomarse en plena vía pública luego de una maniobra realizada por su jinete. El acontecimiento generó rechazo de la comunidad, las autoridades y organizaciones defensoras de los animales, que exigen el esclarecimiento formal de las causas del deceso.

Fundación Razas Únicas emprende misión por animales afectados por el terremoto: llevará ayudas y hará rescates en Chocó, Cali y más

El suceso tuvo lugar en medio de las actividades de celebración municipal en Villanueva, un evento que anualmente reúne a cientos de jinetes y espectadores de la provincia de Guanentá y zonas aledañas.

De acuerdo con testimonios y reportes difundidos en el lugar, el animal sufrió un colapso repentino al término de una maniobra ejecutada por el jinete en una de las vías principales, cayendo sobre el pavimento ante la mirada de los asistentes.

Pese a que defensores de animales e integrantes de la comunidad intentaron prestar auxilio inicial, el equino no respondió a los estímulos y falleció minutos después en el sitio. Las imágenes grabadas por la ciudadanía se viralización rápidamente en redes sociales, reavivando el debate público sobre el estado de salud de los ejemplares utilizados en desfiles festivos y las condiciones de carga a las que son sometidos.

Un caballo murió en la cabalgata de las ferias de Villanueva, Santander, este fin de semana. El presunto caso de maltrato animal ocurrió cuando el jinete hizo una maniobra y seguido a eso el caballo se desplomó en plena calle. pic.twitter.com/ZcSMKdzsd0 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 16, 2026

La situación fue puesta bajo conocimiento de las autoridades municipales y de inspección veterinaria para determinar si existió una falla orgánica previa, agotamiento físico extremo o una imprudencia atribuible al jinete.

Las administraciones locales en Santander manejan protocolos de inscripción que incluyen revisión médica de los equinos antes del inicio de los recorridos; sin embargo, se espera la entrega del dictamen técnico veterinario para establecer responsabilidades formales.

En agosto de 2025 se presentó un incidente en el mismo municipio, donde un ejemplar de nombre Rayito colapsó y logró ser reanimado con éxito por el equipo veterinario de la Alcaldía de Villanueva.

La denuncia registrada este fin de semana corresponde a un episodio distinto con desenlace fatal, el cual se encuentra actualmente en fase de investigación por parte de las autoridades competentes.

Video terminó en lágrimas de alegría: perrita Kira protagonizó uno de los rescates más emotivos en Pereira

Varios líderes de organizaciones protectoras de animales han insistido en la necesidad de revisar rigurosamente la continuidad de estos espectáculos o implementar regulaciones de estricto cumplimiento.

Por su parte, sectores del gremio equino defienden la cabalgata como una manifestación cultural, asegurando que los casos de maltrato o negligencia son aislados y derivados de conductas individuales.

Se prevé que en los próximos días la Alcaldía de Villanueva y la Policía Ambiental entreguen un informe detallado con base en la necropsia veterinaria practicada al ejemplar.