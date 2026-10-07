Con el Decreto Distrital 0338 de 2026, la Alcaldía Distrital de Buenaventura impuso un cobro para los transportadores de Colombia que se traduce en nuevas tarifas a quien se movilice hacia o desde los puertos.

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Este generó el rechazo del Ministerio del Transporte, que respaldó la voz de protesta inicial que había alzado el gremio, cuestionando la medida que encarecería su operación y, en consecuencia, muchos productos en el país.

“MinTransporte no comparte nuevo cobro por tonelada de carga impuesto por Distrito de Buenaventura: encarece carga, operación y afecta la competitividad. Por este puerto pasa más del 44 % del comercio exterior de Colombia. Buenaventura necesita empleo, inversión y desarrollo, no más barreras”, dijo la cartera fijando la posición del Gobierno.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Camioneros rechazó la medida con el siguiente comunicado oficial: “Rechazamos de manera categórica e indiscutible la Resolución expedida por la Alcaldía Distrital de Buenaventura, mediante la cual se pretende imponer un cobro antitécnico de $4.235 por tonelada transportada”.

Comunicado de la Asociación Colombiana de Camioneros sobre el nuevo cobro en Buenaventura. Foto: ACC

Comunicado de la Asociación Colombiana de Camioneros sobre el nuevo cobro en Buenaventura. Foto: ACC

“Este gravamen arbitrario constituye un ataque directo a los camioneros del país, encarece de forma desmedida los productos que transitan por este puerto, presiona el incremento de la inflación nacional, atenta contra la competitividad del comercio exterior colombiano y ahuyenta a los industriales y comerciantes que intentan trabajar en Buenaventura”, se lee en el comunicado.

El nuevo cobro para los transportadores

Como lo explicaron los transportadores en el comunicado, Defencarga y Colfecar advirtieron que este nuevo cobro se podía traducir en un sobrecosto operativo cercano a los $7.000 millones de pesos mensuales para la cadena logística.

Transportadores de Colombia. Foto: Logística 360 - API

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La tarifa de $4.235 por cada tonelada de carga que se oficializó por la administración distrital significaría para un tractocamión promedio cargado con 30 toneladas un costo adicional de unos $127.050 por trayecto.

Evidentemente, este nuevo cobro impactaría la economía de los transportadores; sin embargo, desde la agremiación advierten que este terminaría encareciendo los productos importados del país, es decir, afectaría el bolsillo de todos los colombianos.