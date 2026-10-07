Justamente en el reciente congreso de Colfecar que tuvo lugar en Cartagena, los transportadores que movilizan carga por las carreteras del país coincidieron en el dolor de cabeza que representa la vía Buenaventura, cuyas dificultades causan sobrecostos, por demoras en la entrega de la mercancía.

Ahora les llega un nuevo cobro, el cual, fue rechazado ‘ipso facto’ por los transportadores agremiados a Colfecar.

El nuevo cobro se deriva de un decreto distrital que acaba de emitirse, mediante el cual, la Alcaldía de Buenaventura estableció el denominado “precio público por circulación”, que consiste en $4.235 por cada tonelada de carga transportada desde o hacia las terminales portuarias del Distrito.

Crisis con contenedores en el puerto de Buenaventura. Transportadores de carga, al borde del colapso, hacen llamado a MinTransporte

Según los primeros cálculos de Colfecar, implicaría un sobrecosto de $127.050 adicionales por operación, para un tractocamión que movilice 30 toneladas.

Tractocamión varado en la localidad de Los Mártires en la NQS con calle 26. Foto: SDM

El cobro se produce, a juicio de los transportadores, en un corredor que ya enfrenta graves problemas de congestión vehicular, falta de infraestructura y eficiencia logística, afirma Colfecar.

Soluciones, no más cobros

Desde hace 4 años los transportadores de carga y generadores de la misma han venido soportando incrementos, según afirmó la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández. “Un 25 % adicional en el diésel; los peajes subieron en 40 %; los salarios + Aux de Transporte en 79 %, sin contar con los altos costos financieros; pagos de impuesto de renta, ICA y múltiples obligaciones debido a la hiperregulación del sector, lo que solo genera más costos y gastos”, afirmó.

Pero, en particular, en el caso de Buenaventura ya no saben qué hacer. Por ser un corredor necesario para la actividad transportista, tienen que pasar por ahí, al llevar y traer la carga del puerto.

Elsa Noguera, ministra de Transporte. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, en el congreso del gremio. Foto: Colfecar / Cortesía

Pero con Buenaventura, afirma Colfecar, “los transportadores vienen asumiendo las consecuencias económicas de la inseguridad en la ciudad, los bloqueos por comunidades en la vía Cali – Buenaventura, las restricciones a la movilidad de vehículos de carga debido a los derrumbes en el kilómetro 69 causados por el terremoto que nos mantiene con cierre a un carril en horario nocturno además de los altísimos sobre costos debido a las ineficiencias operativas en Buenaventura que dificultan la entrega de contenedores vacíos. Toda esta grave situación está generando que las cargas se estén trasladando hacia puertos de la costa atlántica”, advirtieron.

Según Colfecar, aunque reconocen que por todas partes hay necesidades fiscales, sociales y de infraestructura, en este caso, en Buenaventura, se requieren soluciones, no más cobros que le pasan factura al transporte y, por esa vía, presionan la inflación, pues, en últimas, los mayores costos en este servicio los terminan asumiendo los consumidores.

Nueva carga a los que transportan la carga en Colombia. Foto: Getty Images